Türk firması, Kazakistan'da kamu-özel ortaklığı modeliyle hastane inşa edecek

NUR Türk şirketi tarafından Kazakistan'ın Türkistan kentinde, kamu-özel ortaklığı modeliyle 630 yataklı hastane inşa edilecek.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 630 yataklı çok disiplinli hastanenin temel atma törenine Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov ve YDA Holding temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Hastanenin, YDA Holding tarafından 2022'de kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçirileceği bildirilen açıklamada, "Sağlık tesisinin bedeli, 100 milyar tenge civarında (260 milyon dolar)." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hastanenin devreye alınmasıyla, 350 doktor dahil bin 700 tıp çalışanı için iş yerinin oluşturulacağı belirtilerek, 16 hektarlık alana sahip olacak hastanede sağlık hizmetleri, travmatoloji, üroloji, onkoloji, sinir cerrahisi ve diğer bölümlerin faaliyet göstereceği kaydedildi.