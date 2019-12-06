Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu öğrencileri Bisiklet Vadisini ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde Söğütlü Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu öğrencileri güvenli sürüş eğitimi aldılar.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Söğütlü Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu öğrencileri Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ni ziyaret etti. Güvenli sürüş eğitimi alan minik öğrenciler bisiklet kullanarak eğlenceli vakitler geçirdi. Öğrenmenin en güzel örneklerinden olan bu etkinlikte öğrenciler eğlenceli vakit geçirirken sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemini de kavradılar. - SAKARYA