Türk Girişimci Mehmet Yaşar İngiltere'de Pandemi Döneminde Alınan Önlemleri Anlattı - Son Dakika

İş insanı Mehmet Yaşar, "Pandemi sürecinde ekonomik anlamda en güçlü ülkelerden biri olan İngiltere bile zor bir dönemden geçiyor. Pandeminin etkilerini azaltmak adına gerçekleştirilen kapanma tedbirlerinden etkilenen esnafa ve çalışanlara verilen destekler için ek kaynak oluşturulması gündeme geldi. Nisan sonuna kadar çalışamayanların maaşlarının % 80lik kısmının devlet tarafından ödenmesine devam edilecek. Hükümet, bunun için 73 milyar sterlinlik bir bütçe harcayacak. İngiliz ekonomi bakanlığı, pandemi önlemleri için bu yıl nisan ayına kadar toplamda 280 milyar Sterlin harcamış olacak." Şeklindeki ifadeleriyle İngiltere gibi güçlü bir ülkenin pandemi sürecinde vatandaşlarına olan desteğini anlattı.

Ayrıca İngiltere'nin esnaf ve diğer işletmelere de 63 milyar Sterlinlik bir hibe desteği verdiğini de ifade eden iş insanı Mehmet Yaşar, " Ülke insanının pandemiden en az zararla çıkması için, İngiliz hükümeti, üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyor. Bu dönemde esnafa ve kapanmak zorunda kalan işletmelere de geri ödemesiz destekler vererek işletmelerin ayakta durabilmesine destek olmaktadır. " diyerek hükümetin esnaf için aldığı önlemlere de değindi.

Sağlık alanında yaşanan sıkıntılar, aşının bulunmasıyla biraz aydınlanmaya başlamıştı. Ancak mutasyonlu virüs nedeniyle yine karamsar bir tablo karşımıza çıkıyor. İngiltere hükümetinin bu alanda yaptığı çalışmaları İş İnsanı Mehmet Yaşar, " "Pandemi sürecinde sağlık alanına yapılan 127 milyar Sterlin civarındaki ek destek ile aşılama çalışmaları da hız kazandı. İnsanın yaşaması için çalışan hükümet yetkilileri, ilk doz aşının öncelikli olan 9 grubun % 95 lik kısmına uygulandığını açıkladılar. Bu durumda temmuz sonuna kadar tüm yetişkinlerin ilk doz aşıya ulaşmış olacağı düşünüldüğünde yine kendini ve ekonomisini en çabuk toparlayacak olan ülke İngiltere olarak görülüyor. Bu da bize güçlü ekonomilerin, krizlerden daha çabuk ve en az hasarla ayrıldığını kanıtlıyor."Sözleriyle açıkladı.