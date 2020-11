Türk halıları Kovid-19 sürecinde Amerika pazarının vazgeçilmezi oldu

Türk halıları, hijyenin ön plana çıktığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde özellikle Amerika kıtasının vazgeçilmez ürünleri arasına girdi.

Bu kıtaya 2020 yılının 10 ayında yapılan halı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6'lık artışla 750 milyon 537 bin dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, AA muhabirine, ihracat konusunda son yıllarda önemli başarılara imza atan Türk halıcılarının pandemi sürecinin hasarlarını atlattığını dile getirdi.

Çalışkan yapılarıyla Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında yüzünü ağartan halı üreticisi ve ihracatçılarının her türlü tebriği hak ettiğini anlatan Kaplan, Türk halıcılarının bazı coğrafyalarda da adeta bir destan yazdığını vurguladı.

Kaplan, son dönemde özellikle Amerika kıtasında çok başarılı işler başarıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Türk halısı şu anda Amerika pazarının aranan markası oldu. Amerika ülkelerine 2020 yılının 10 aylık sürecinde toplam 759 milyon 537 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 34,6 artış olduğunu gösteriyor. Şu an dünyanın hemen her bölgesine ihracat yapan bir sektörüz. Hemen her ülke grubunda artış söz konusu ama artış konusundaki liderlik Amerika kıtasında. Bu kıtadaki varlığımızın daha da artacağını düşünüyoruz."

İhracatta ilk sırada ABD var

Türkiye'den en fazla halı ihracatının yapıldığı ülkeler sırasında başta ABD'nin yer aldığını, bu ülkeyi Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, İran ve Belçika'nın takip ettiğini ifade eden Kaplan, "Bizler geçmiş yıllarda olduğu gibi birkaç pazara yönelik çalışmıyoruz. Türk halıcılarının pazarı dünya pazarlarıdır. Dünyanın bütün ülkeleriyle neredeyse ihracat ilişkilerimiz var. Elbette mevcut pazarlarımızı korumak, geliştirmek ve bu pazarlardaki varlığımızı sürdürmek zorundayız. Ancak siyasi kararlarla Türk mallarına yönelik sürdürülen karalama kampanyalarını yakından izliyor, bizler de alternatif giriş yolları ve pazarlar arıyoruz. Bu sıkıntıların önümüzdeki süreçte son bulacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Hijyen vurgusu

Kaplan, pandemi döneminde özellikle Avrupa ve Amerika kıtalarında hijyenin öne çıktığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Elbette halı başarısında, pandemi sürecindeki hijyen vurgusu etkili oldu. Bu süreçte hijyenik ortamlar için halı adeta olmazsa olmaz demektir. Türk halısı şu anda Amerika pazarının aranan markası oldu. Diğer taraftan sürecin getirdiği ve bütün dünyanın pandemiyle birlikte ticaret anlamında geçiş yaptığı e-Ticaret ve e-İhracatın gelişmesi bu ülkedeki varlığımızı hissettirmemizde de önemli etken oldu. Bundan sonraki süreçte Amerika pazarlarının belirleyici aktörleri arasında yer almaya devam edeceğiz."