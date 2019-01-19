Son Dakika Haberleri: Türk Hava Yolları Büyük Taşınmaya Hazır

Türk Hava Yolları Büyük Taşınmaya Hazır

30 dakika önce

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ekip hazır. 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanına gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları Büyük Taşınmaya Hazır, System.String[]
TÜRK  Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ekip hazır. 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanına gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Antalya'da düzenlenen THY Yönetim Zirvesi'nde tüm yöneticilerin ve çalışanların katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi o anları sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşarak, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta gerçekleştirilecek büyük taşınmaya hazırlandıklarını belirtti.

Ekşi, yaptığı açıklamada, "Ekip hazır! 3 Mart'ta yeni evimiz  İstanbul Havalimanına gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:53 Kaynak: DHA

Bilal Ekşi, İstanbul, Türk Hava Yolları, Güncel
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