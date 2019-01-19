Türk Hava Yolları Büyük Taşınmaya Hazır
30 dakika önce
TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ekip hazır. 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanına gidiyoruz" açıklamasında bulundu.
TÜRK Hava Yolları (THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, "Ekip hazır. 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul
Havalimanına gidiyoruz" açıklamasında bulundu. Antalya
'da düzenlenen THY Yönetim Zirvesi'nde tüm yöneticilerin ve çalışanların katılımıyla aile fotoğrafı çektirildi. Türk Hava Yolları
Genel Müdürü Bilal Ekşi o anları sosyal medya hesabı Twitter
üzerinden paylaşarak, Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul Havalimanı'na 3 Mart'ta gerçekleştirilecek büyük taşınmaya hazırlandıklarını belirtti.
Ekşi, yaptığı açıklamada, "Ekip hazır! 3 Mart'ta yeni evimiz İstanbul Havalimanına gidiyoruz. Hazırlandık, heyecanlıyız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:53 Kaynak: DHA
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