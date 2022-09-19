THY'nin kabin memuru alımı ilanına 50 binden fazla kişi başvurdu - Son Dakika
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THY'nin kabin memuru alımı ilanına 50 binden fazla kişi başvurdu

19.09.2022 12:50
THY'nin kabin memuru alımı ilanına 50 binden fazla kişi başvurdu

Türk Hava Yolları'nın (THY) açtığı kabin memuru alım ilanına 50 binden fazla kişinin başvurduğu bildirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) açtığı kabin memuru alım ilanına 50 binden fazla kişinin başvurduğu bildirildi.

Kovid-19 salgını sonrası dünyada en hızlı yükselişe geçen hava yolları arasında bulunan THY, gelecek hedefleri doğrultusunda 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurlarıyla büyütüyor. THY, bu amaçla 9 Eylül'de resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden ilan açtı. İlan, açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gördü.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Cuma itibarıyla 50 binden fazla başvuru vardı ilanımıza. İnsan kaynakları bölümümüz birkaç ay geceli gündüzlü çalışacak ve kabin ekibimize yüzde 10 oranında yeni yüzler ve yeni yetenekler katacak." ifadelerini kullandı.

THY tarafından açılan kabin memuru ilanına başvuru süresi yarın 14.00'te sona erecek.

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Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, 9 Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel THY'nin kabin memuru alımı ilanına 50 binden fazla kişi başvurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: THY'nin kabin memuru alımı ilanına 50 binden fazla kişi başvurdu - Son Dakika
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