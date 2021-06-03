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Türk havacılık ve savunma sanayisinde yeni teknolojiler Eskişehir'de görücüye çıkacak - Son Dakika

Türk havacılık ve savunma sanayisinde yeni teknolojiler Eskişehir'de görücüye çıkacak

03.06.2021 11:01
Türk havacılık ve savunma sanayisinde yeni teknolojiler Eskişehir'de görücüye çıkacak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen, Türkiye'nin savunma sektörü ve endüstrideki yerli ve milli teknolojilerine ilişkin yeni ürünlerin sergileneceği Eskişehir Endüstri Fuarı'na 98 firma katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen, Türkiye'nin savunma sektörü ve endüstrideki yerli ve milli teknolojilerine ilişkin yeni ürünlerin sergileneceği Eskişehir Endüstri Fuarı'na 98 firma katılacak.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (ESOB), TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) iş birliğiyle gelecek hafta ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren önemli firmalar yer alacak.

İmalat ve makine sanayi şirketlerinin de ürünlerini tanıtacağı organizasyonda firma temsilcileri ayrıca ikili iş görüşmeleri yapma imkanı bulacak.

İlk kez organize edilen Eskişehir Endüstri Fuarı, 9-11 Haziran'da 10.00-19.00, son gün olan 12 Haziran'da ise 10.00-18.00 saatlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak ziyaret edilebilecek.

Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ETO Başkanı Metin Güler, AA muhabirine, kentin sanayi geçmişinin Cumhuriyet öncesine dayandığını söyledi.

Şehirde demir yolu sanayisinin cer atölyesinden başlayıp bugüne kadar gelen bir altyapı bulunduğunu belirten Güler, "Eskişehir ilkleri yapan bir kenttir. İlk otomobil, ilk uçak motorunu ve ilk lokomotifi üreten kenttir. Endüstri, Eskişehir'in mayasında var." dedi.

"Anadolu'nun en önemli endüstri fuarlarından biri olacak"

Güler, Endüstri Fuarı'nın, Eskişehir'deki sanayici ve iş insanlarına önemli bir vizyon katacağını dile getirdi.

Bu organizasyonun, Anadolu'da düzenlenen en önemli endüstri fuarlarından biri olacağını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Savunma sanayinden otomasyona ve beyaz eşya sektörüne kadar birçok tedarik zincirinden firmalar olacak. Desteği için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başta olmak üzere tüm emeği geçenlere içtenlikle teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, STM Savunma Teknolojileri, ASELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR Elektrik başta olmak üzere havacılık ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren önemli firmalar fuarımıza katılacak. Savunma sanayinin önemli firmaları ile Türkiye'nin endüstri devleri Endüstri Fuarı'nda stant açacak. Savunma sanayinde bulunan firmalar ilk kez bu kadar kapsamlı şekilde Anadolu'da bir fuarda ağırlanacak."

Güler, sanayinin devlerini Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını bildirdi.

İlgili firmaların fuar için rezervasyonlarını günler öncesinden tamamladığını anlatan Güler, Türkiye'nin birçok noktasından gelecek şirket yetkililerinin ikili iş görüşmeleri yapabileceğini aktardı.

Tüm Kovid-19 tedbirleri alınmış şekilde bu görüşmelerin yapılmasına imkan sağlayacaklarını ifade eden Güler, "Sanayiciler ürünlerin ortaya çıkartıyor. Fuarlar 'ana sanayi' diye adlandırılan firmalarla ikili ilişkileri yönetmek için bir başlangıç noktasıdır. Sanayicileri fuarda kendisini diğer firmalarla kıyaslama şansını bulacak." diye konuştu.

Eskişehir, Havacılık, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk havacılık ve savunma sanayisinde yeni teknolojiler Eskişehir'de görücüye çıkacak - Son Dakika Ekonomi


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