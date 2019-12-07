Son Dakika Haberleri: Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım
Son Dakika Güncel Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım - Son Dakika

Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

6 saat önce

Türk hayırseverler Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'ndaki öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.

Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım, System.String[]

Türk hayırseverler Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'ndaki öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.

Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'nın Gbesa bölgesinde bulunan Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'na yardımların gönderildiğini belirtti. Okulda yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğunu işaret eden Akyol, Türk hayırseverlerin gönderdiği giysi ve kırtasiyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.

Akyol, Darul Erkam Vakfının yaklaşık 2 yıldır Nijerya'da faaliyet gösterdiğini dile getirerek "Türkiye-Nijerya dostluğu pekiştirmek için bulunuyoruz. Buradaki ihtiyaç sahipleri için, özellikle çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız." dedi.

Nijerya'daki insanların yoksulluk içinde yaşadıklarının altını çizen Akyol, "Vakfımız, burada bulunan Müslüman kardeşlerimizin eğitimine katkıda bulunmak ve destek vermek istiyor. Bunun için zaman zaman okul açarak, kırtasiye malzemeleri destek veriyoruz ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Amina Garba ise Türkiye'den gelen yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyetini aktararak Türkiye'ye ve Türk halkına dua etti.

Nijerya, Abuja, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Abdullah Gül'le arasında geçen 'Şehir Üniversitesi' diyaloğunu anlattı
Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması: Halk Bankası'nı dolandırmaya çalışıyorlar Halk TV'nin iş insanı Cafer Mahiroğlu'na satıldığı iddia ediliyor Galatasaray hasretini sona erdirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 00:23:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]