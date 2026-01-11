Türk Hekimleri Birliği Lansmanı Yapıldı - Son Dakika
Türk Hekimleri Birliği Lansmanı Yapıldı

11.01.2026 17:17
Türk Hekimleri Birliği, hekimlerin zorlukları ve hakları için İstanbul'da bir toplantı düzenledi.

Türk hekimliğinin etik değerlerini, mesleki birikimini ve toplumsal sorumluluğunu ön plana alan Türk Hekimleri Birliği- İstanbul Grubunun lansman toplantısı yapıldı.

Gaziosmanpaşa'da bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Türk Hekimleri Birliği İstanbul Başkanı Prof. Dr. Salih Aydın, hekimlerin karşı karşıya kaldığı zorlukları dile getirdi.

Aydın, hekimliğin zor ve kutsal bir süreç olduğunu belirterek, "Hekim olmak için 6 yıl çalışıyoruz ve tek bir amacımız var, kendimize, ailemize, çocuklarımıza, halkımıza iyi bir sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Ama günümüzde hekim olmanın ciddi zorlukları oluştu, ciddi bir stres ve baskı altındayız. İyi bir sağlık hizmeti vermek istiyoruz." dedi.

Daha uygun çalışma şartları ve bireysel haklarının savunulmasını istediklerini ifade eden Aydın, "Bizim hakkımızı savunması gereken asıl kurum tabii ki Tabip Odası. Bütün mesleklerde olduğu gibi hekimlikte de iyi çalışan etkin bir Tabip Odası ihtiyacımız var. Yalnız halihazırda Tabip Odası İstanbul'da özellikle hekim arkadaşlarımızın sorunlarını çözmekten ziyade birçok durumda sessiz kalmayı tercih ediyor." diye konuştu.

Türk Hekimleri Birliği olarak mayıs ayında yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimlerine hazırlandıklarını söyleyen Aydın, "Eğer bu odada hekimlerin sözü geçecekse ve hekimlere yardımcı olunacaksa, biz burada olmak istiyoruz. İstanbul Tabip Odasının İstanbul'daki bütün hekimleri ayırmadan, herhangi bir siyasi görüş, siyasi bir kimliğe bürünmeden sadece hekimlerin haklarını savunabileceği bir kurum olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, 2 bine yakın hekimin katılımıyla hazırladıkları 40 soruluk anket çalışmasının da sonuçlarını paylaştı.

Anketten çıkan sonuçları istatiksel olarak bilimsel çalışma gibi hazırladıklarını belirten Aydın, bu çalışmada hekimlerin bilinen sorunlarının çok büyük bir yüzdeyle karşılarına geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA

