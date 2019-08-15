Son Dakika Haberleri: Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım
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Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım

1 saat önce

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Ülkeyi satan, işçiyi satan, bir de iftira atanlar, alçağın ta kendisidir.

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım, System.String[]
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Ülkeyi satan, işçiyi satan, bir de iftira atanlar, alçağın ta kendisidir. Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım." dedi.
Ergün Atalay, Türk İş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:27 
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