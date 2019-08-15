Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım
1 saat önce
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Ülkeyi satan, işçiyi satan, bir de iftira atanlar, alçağın ta kendisidir.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay
, "Ülkeyi satan, işçiyi satan, bir de iftira atanlar, alçağın ta kendisidir. Bugüne kadar ne ülkemi ne mazlumu ne de işçiyi sattım." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:27
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