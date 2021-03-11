Türk-İş yönetiminden şehit Korgeneral Erbaş'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyet, 4 Mart'ta Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Atalay, Merkez Orduevi'ndeki ziyarette, şehidin eşi Ziynet Erbaş'a, Hatay'ın Belen ilçesinde oluşturulan "Türk-İş Korgeneral Osman Erbaş Şehitler ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı"nın albümünü takdim etti.

Ziyarette, Osman Erbaş'ın pilot oğlunun Türk-İş'e bağlı Hava-İş Sendikasına üye olduğunu ifade eden Atalay, şehidin emanetlerine her zaman sahip çıkacaklarını belirtti.

Atalay'a, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, Türk Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan da eşlik etti.