Türk Kızılay'dan Rize'de tekerlekli sandalye yardımı - Son Dakika

Türk Kızılay Rize Şubesi, engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımında bulundu.

Kızılay Şube Başkanı Bahattin Karali, 54 yaşındaki Hüseyin Alkılıç'ın tekerlekli sandalyesinin eskimesi nedeni ile Rize Valiliğine başvurarak sandalye ihtiyacını dile getirdiğini belirtti.

Karali, Yeni Selimiye Köyü yaşayan Hüseyin Alkılıç'ın engelli olması yanında diyaliz hastası olduğu ve obezite sorunu yaşadığını anlattı.

Alkılıç'ın tekerlekli sandalyesinin yenilendiğini aktaran Karali, "Köyde kullanabileceği coğrafi şartlara uygun tekerlekli sandalyesini alarak vatandaşımıza ulaştırdık. İnşallah çok daha rahat kullanma imkanı olacak." dedi.