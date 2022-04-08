Yardım kolilerinin hazırlanması
Ekiplerin yardım kolilerini hazırlaması
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın yardım kolilerinin doldurulmasına yardım etmesi
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın açıklaması ANKARA - Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Tarım Kredi Kooperatifi'nin desteğiyle ramazan yardımları kapsamında hazırlanan gıda kolileriyle ilgili basın açıklaması yaptı. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 'Bu yıl 8 milyonu aşkın insana ulaşmayı hedefliyoruz' - Son Dakika