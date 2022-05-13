Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, engellilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi - Son Dakika
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Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, engellilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi

13.05.2022 18:49
Türk Kızılay Kırşehir Şubesi, engellilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenledi

Türk Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından uygulanan "İlk yardım Engel Tanımaz Projesi" kapsamında engellilere ilk yardım eğitimi verildi.

Türk Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından uygulanan "İlk yardım Engel Tanımaz Projesi" kapsamında engellilere ilk yardım eğitimi verildi.

Şube Başkanı Osman Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Engelliler Haftası dolaysıyla düzenlenen ve iki gün süren ilk yardım eğitiminin İl Sağlık Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirildiği belirtti.

Eğitime 40 engellinin katıldığını vurgulayan Eroğlu, "Türk Kızılay Kırşehir Şubesi olarak Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İlk yardım Engel Tanımaz Projemizi bugün itibarıyla tamamladık. Etkinlikler kapsamında projemize destek veren İl Sağlık Müdürlüğüne, ulaşım konusunda bizlere destek olan Kırşehir Belediyesine, sağlık personellerine, kurum personellerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, sağlık personelinin verdiği eğitimde engellilere ev, iş ya da trafik kazaları ile doğal afetlerde uygulanacak ilk yardım konularıyla ilgili uygulamalı bilgi verildiğini kaydetti.

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Osman Eroğlu, İlk Yardım, Kırşehir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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