Türk Kızılayı'ndan Gazze'ye 1400 Ton Yardım

25.01.2026 14:44
Türk Kızılayının Gazze'ye gönderilmek üzere hazırladığı, yaklaşık 1400 ton insani yardım malzemesi taşıyan 20'nci "İyilik Gemisi", Mısır'ın kuzeydoğusunda bulunan El Ariş Limanı'na ulaştı.

Mersin Uluslararası Limanı'ndan 23 Ocak'ta uğurlanan gemide; gıda, hijyen, giyim, battaniye, barınma ve bebek malzemeleri başta olmak üzere Gazze'deki acil ihtiyaçlara yönelik temel insani yardım ürünleri yer aldı.

Yardımlar, Türk Kızılay tarafından Gazze'deki mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandı.

"İyilik Gemisi", El Ariş Limanı'nda Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Türk Kızılayı Mısır Koordinatörü Emin Boyraz, Mısır Kızılayı ve AFAD ekipleri ile Mısırlı yetkililer tarafından karşılandı.

"Yardımlar, sahadaki ihtiyaçlara göre şekillendiriliyor"

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, geminin limana ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının gönderdiği yardım gemilerinin düzenli şekilde devam ettiğini belirtti.

Şen, "Kızılay'ımızın gönderdiği gemi El Ariş Limanı'na planlandığı gibi sağ salim ulaştı. Bu gemide ağırlıklı olarak battaniye, çadır, kışlık kıyafet ve hijyen malzemeleri bulunuyor. Yardımlar, sahadaki şartlara göre ve Mısır Kızılayı'nın Türk Kızılayı'na ilettiği ihtiyaç listeleri doğrultusunda belirleniyor." dedi.

Geminin, Gazze'de ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte ulaştığına dikkati çeken Şen, önümüzdeki haftalarda AFAD ve Türk Kızılayı tarafından yeni yardım gemilerinin de gönderilmeye devam edeceğini ifade etti.

Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı açılmasıyla insani yardım sürecinin daha da hızlanacağına inandıklarını dile getiren Şen, Türkiye'nin Gazze'ye her aşamada destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Şen, yardımların hızlı, etkin ve kaliteli biçimde ulaştırılması konusunda Mısır makamları ve Mısır Kızılayı ile güçlü bir işbirliği yürütüldüğünü belirterek, bu destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıkların talimatları doğrultusunda Gazze halkına yönelik insani yardımları sürdüreceğini kaydeden Şen, "Mazlum ve mağdur Gazze halkına yardıma en iyi şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

