Son Dakika Haberleri: Türk Kızılayı'ndan Gıda Yardımı

Türk Kızılayı'ndan Gıda Yardımı

7 dakika önce

Türk Kızılayı Bahşili şubesince ilçede yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı'ndan Gıda Yardımı, System.String[]
Türk Kızılayı Bahşili şubesince ilçede yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı yapıldı.

Bahşili Şube Başkanı Barış Gümüşbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın yardımlarına devam ettiğini belirterek, yardım dağıtımında çok titiz davrandıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Çamlıca köyünde ve merkez mahallelerde 35 haneye gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Gümüşbaş, "Diğer mahalle ve köylere de yardımda bulunacağız. Tespitlerimizi titizlikle yaptığımız listelerimize göre adreslere bizzat gidip muhtaç aileleri gözümüzle görüp analiz ederek erzak kutularını teslim ediyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımıza Türk Kızılayı olarak ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:02 Kaynak: AA

Barış Gümüşbaş, Türk Kızılayı, Güncel
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