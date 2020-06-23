Türk Konseyi 5. Turizm Bakanları Toplantısı - Son Dakika

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, "Kendimizi yeni normale kolayca adapte edebilirsek, önümüzdeki dönemin daha parlak geçeceğine inanıyorum." dedi.

Türk Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Konseyi 5. Turizm Bakanları Toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bu kapsamda yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm alanında somut iş birliği adımları atılacak. Bu bağlamda Türkiye, Türk Konseyi ülkelerine "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" konusunda eğitim hizmeti verecek.

Türk Konseyi Turizm Bakanları Toplantısı'na, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov, Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Naghiyev, Kazakistan Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Urken Bissakayev, Kırgızistan Kültür Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Maksat Damir, gözlemci üye Macaristan adına da Ulusal Turizm Ajansı Başkan Yardımcısı Laszla Könnyid katıldı.

Toplantıda üye ve gözlemci ülkeler, salgına karşı mücadelede turizm alanında alınan temizlik ve güvenlik önlemlerine ilişkin iş birliği yapmaya, teknoloji ve dijitalleşmeye öncelik vererek turizm sektörüne katkıda bulunmaya, Türk Konseyi tarafından geliştirilen Modern İpek Yolu Ortak Tur Projesi'nin genişletilerek tanıtımının yapılarak Özbekistan'ın bu projeye dahil edilmesine ayrıca taraflar arasında koordinasyon ve iş birliğinin artırılması amacıyla koordinasyon komitesi kurulmasına karar verdi.

Her sene Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilecek

İpek Yolu Turizm Başkentleri isimli yeni projenin hayata geçirilmesine karar verilen toplantıda, 2021 yılından itibaren her yıl üye devletlerden bir şehrin Türk Dünyası Turizm Başkenti olarak belirlenmesi ve seçilen şehirde turizm potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesi karara bağlandı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Amreyev, üye ülkelerin koronavirüsten etkilenen turizm sektöründe tecrübelerini birbirleriyle paylaşmasının önem taşıdığını, bu süreçten üye ve gözlemci ülkelerin turizm sektörlerinin en az şekilde etkilenmesi için Türk Konseyi olarak gerekli çalışmaları yürütmeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu yeni normalin ilk yazına girerken, seyahat kısıtlamaları hafiflemeye başladı. Uzun vadeli tahminlerde bulunmak için çok erken, ancak azaltılmış kişisel temas, gelişmiş temizlik önlemleri, ateş ölçüm kontrolleri ve sosyal mesafe gibi seyahate uyarlanmış yeni önlemlerle insanlar turizme geri dönüyor. Kendimizi yeni normale kolayca adapte edebilirsek, önümüzdeki dönemin daha parlak geçeceğine inanıyorum."

Amreyev, Türk Konseyi Sekretaryasının diğer tüm alanlarda olduğu gibi turizm alanında da üye ve gözlemci ülkeler arasındaki iş birliği çabalarını desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türk Konseyi turizm bakanlarının bir sonraki toplantısı 2021 yılında Özbekistan'da yapılacak.