Türk Müziği Çocuk Şarkıları Yarışması Ödül Töreni

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, "Türk müziği formlarında farklı eserler, icralar ortaya koyan, icracı olmasa da Türk müziğini çok iyi bilerek bir toplum önderi, bir entelektüel olarak yetişen insanların sayısının artmasına hizmet etmiş olmaktan dolayı çok büyük bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

YETEV'e bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Ödül Töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programın açılışında konuşan YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, çocuk şarkılarının herkesin aslında müzikle ilk temas ettiği fırsat penceresi olduğunu, Palet Türk Müziği İlkokulu'nu kuran ekip ve YETEV olarak çocukların müzikle tanışmasında Türk müziğinin tınılarının ve estetik anlayışının muhakkak görünür olmasını istediklerini söyledi.

Batı müziğinin çocuklara ulaşmadaki kolay ve güçlü imkanlarına muadil imkanların Türk müziğinin ögeleri içinde var olmasını başarmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "Onun için elbette ki Batı müziğiyle, Batı kültürünün ögeleriyle çocuklarımız zaten çok hızlı, çok mümkün bir şekilde irtibat kuruyor ama bunu yapmadan önce kendi kültürümüzün özelliklerini bilerek, diğer kültürlerle ilişki kurmasını, iletişim kurmasını arzu ediyoruz." dedi.

Erdoğan, erken yaşta Türk müziğinin çocuklara aktarılması için, Türk müziği formlarında yapılacak çocuk şarkılarının sayısının artması ve bestecilerin bu yönde teşvik edilmesini temin etmek amacıyla 2021 yılında bir yarışma düzenlediklerini belirtti.

O dönem TRT ile bu yarışmayı yaptıklarını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Ancak salgın dönemi olduğu için maalesef güzel bir yarışma olmasına, çok güzel eserler çıkmasına rağmen ödül törenini yapamadık, mümkün olmadı. Nasip bugüneymiş. Hem 2021'deki yarışmamızın ödül törenini yapacağız hem de geçtiğimiz aylarda tertip ettiğimiz 2. Çocuk Şarkıları Beste Yarışmamızın ödüllerini bu akşam sahiplerine takdim edeceğiz. Aynı zamanda büyük bir farkla. 2021 yılında bizim çocuklarımız henüz herhalde 2'nci, 3'üncü sınıftaydılar, henüz güçlü bir koromuz yoktu. Şimdi çocuklarımız ikinci yarışmanın bestelerini de burada sizlere icra edecekler."

"Türk müziği formlarında bestelenmiş şarkıların sayısının artmasını teşvik ediyoruz"

Erdoğan, YETEV olarak bir yandan bu vizyonu kurumsal olarak sahiplenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT gibi kurumların yanlarında olmasını da önemsediklerini kaydederek, onların bu tür çalışmalarını desteklemeyi çok yerinde, doğru ve önemli bulduklarını dile getirdi.

Kısa sürede, bir aylık başvuru süresinde ikinci yarışmayı yaptıklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlk yarışmada daha uzun bir başvuru dönemimiz vardı, 3 ayın üzerindeydi ve 555 beste yarışmamıza katılmıştı. Bu yarışmada 120 kadar beste bir aylık sürede katıldı ve bu 120 eser içerisinde önemli bir farkı söyleyebilirim. 5 sene önce herkes kendisi bestelerini bize bir şekilde kaydedip göndermeye çalışıyorlardı. Bu sene herkes yapay zekaya besteleri çaldırmış, söyletmiş, göndermiş. İşler gerçekten çok kolaylaşmış ama dinlerken biz de keyif aldık. Eserleri birbirine denk kalitede dinleyip değerlendirme fırsatı bulduk."

Bu seçilen eserlerin arasında bir tanesine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90'ıncı yılı vesilesiyle bir özel ödül verdiklerini belirten Erdoğan, "Bu vesileyle bu yarışmamız sayesinde hem Türk müziği formlarında bestelenmiş şarkıların sayısının artmasını, böylelikle çocuklarımıza daha çok Türk müziğini tanıtabilmeyi, hem bestecilerimizin çocuklara yönelik beste çalışması yapmasını teşvik edebiliyoruz. Bu vesileyle de çocuklara temas etmenin çok daha sürdürülebilir ve kalıcı bir miras oluşturmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, YETEV olarak verdikleri destekler, Palet Sanat markası altında yaptıkları çalışmalarla Türk müziği üstatlarının sayısını artıracaklarına dikkati çekerek, "Türk müziği formlarında farklı eserler, icralar ortaya koyan, icracı olmasa da Türk müziğini çok iyi bilerek bir toplum önderi, bir entelektüel olarak yetişen insanların sayısının artmasına hizmet etmiş olmaktan dolayı çok büyük bahtiyarlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Palet Türk Müziği Okulu mezunlarını kendi çocukları gibi gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Gördükçe onlardan çok mutlu oluyorum. Onların büyüyüp yeni şeyler, güzel şeyler yapmaya devam ettiklerini bilmekten çok büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.