Türk Müziği Çocuk Şarkıları Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Müziği Çocuk Şarkıları Yarışması Ödül Töreni

Türk Müziği Çocuk Şarkıları Yarışması Ödül Töreni
14.01.2026 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YETEV'in düzenlediği Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, "Türk müziği formlarında farklı eserler, icralar ortaya koyan, icracı olmasa da Türk müziğini çok iyi bilerek bir toplum önderi, bir entelektüel olarak yetişen insanların sayısının artmasına hizmet etmiş olmaktan dolayı çok büyük bahtiyarlık duyuyorum." dedi.

YETEV'e bağlı Palet Türk Müziği İlkokulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2. Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Ödül Töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programın açılışında konuşan YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, çocuk şarkılarının herkesin aslında müzikle ilk temas ettiği fırsat penceresi olduğunu, Palet Türk Müziği İlkokulu'nu kuran ekip ve YETEV olarak çocukların müzikle tanışmasında Türk müziğinin tınılarının ve estetik anlayışının muhakkak görünür olmasını istediklerini söyledi.

Batı müziğinin çocuklara ulaşmadaki kolay ve güçlü imkanlarına muadil imkanların Türk müziğinin ögeleri içinde var olmasını başarmaya çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, "Onun için elbette ki Batı müziğiyle, Batı kültürünün ögeleriyle çocuklarımız zaten çok hızlı, çok mümkün bir şekilde irtibat kuruyor ama bunu yapmadan önce kendi kültürümüzün özelliklerini bilerek, diğer kültürlerle ilişki kurmasını, iletişim kurmasını arzu ediyoruz." dedi.

Erdoğan, erken yaşta Türk müziğinin çocuklara aktarılması için, Türk müziği formlarında yapılacak çocuk şarkılarının sayısının artması ve bestecilerin bu yönde teşvik edilmesini temin etmek amacıyla 2021 yılında bir yarışma düzenlediklerini belirtti.

O dönem TRT ile bu yarışmayı yaptıklarını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Ancak salgın dönemi olduğu için maalesef güzel bir yarışma olmasına, çok güzel eserler çıkmasına rağmen ödül törenini yapamadık, mümkün olmadı. Nasip bugüneymiş. Hem 2021'deki yarışmamızın ödül törenini yapacağız hem de geçtiğimiz aylarda tertip ettiğimiz 2. Çocuk Şarkıları Beste Yarışmamızın ödüllerini bu akşam sahiplerine takdim edeceğiz. Aynı zamanda büyük bir farkla. 2021 yılında bizim çocuklarımız henüz herhalde 2'nci, 3'üncü sınıftaydılar, henüz güçlü bir koromuz yoktu. Şimdi çocuklarımız ikinci yarışmanın bestelerini de burada sizlere icra edecekler."

"Türk müziği formlarında bestelenmiş şarkıların sayısının artmasını teşvik ediyoruz"

Erdoğan, YETEV olarak bir yandan bu vizyonu kurumsal olarak sahiplenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT gibi kurumların yanlarında olmasını da önemsediklerini kaydederek, onların bu tür çalışmalarını desteklemeyi çok yerinde, doğru ve önemli bulduklarını dile getirdi.

Kısa sürede, bir aylık başvuru süresinde ikinci yarışmayı yaptıklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlk yarışmada daha uzun bir başvuru dönemimiz vardı, 3 ayın üzerindeydi ve 555 beste yarışmamıza katılmıştı. Bu yarışmada 120 kadar beste bir aylık sürede katıldı ve bu 120 eser içerisinde önemli bir farkı söyleyebilirim. 5 sene önce herkes kendisi bestelerini bize bir şekilde kaydedip göndermeye çalışıyorlardı. Bu sene herkes yapay zekaya besteleri çaldırmış, söyletmiş, göndermiş. İşler gerçekten çok kolaylaşmış ama dinlerken biz de keyif aldık. Eserleri birbirine denk kalitede dinleyip değerlendirme fırsatı bulduk."

Bu seçilen eserlerin arasında bir tanesine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 90'ıncı yılı vesilesiyle bir özel ödül verdiklerini belirten Erdoğan, "Bu vesileyle bu yarışmamız sayesinde hem Türk müziği formlarında bestelenmiş şarkıların sayısının artmasını, böylelikle çocuklarımıza daha çok Türk müziğini tanıtabilmeyi, hem bestecilerimizin çocuklara yönelik beste çalışması yapmasını teşvik edebiliyoruz. Bu vesileyle de çocuklara temas etmenin çok daha sürdürülebilir ve kalıcı bir miras oluşturmaya katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, YETEV olarak verdikleri destekler, Palet Sanat markası altında yaptıkları çalışmalarla Türk müziği üstatlarının sayısını artıracaklarına dikkati çekerek, "Türk müziği formlarında farklı eserler, icralar ortaya koyan, icracı olmasa da Türk müziğini çok iyi bilerek bir toplum önderi, bir entelektüel olarak yetişen insanların sayısının artmasına hizmet etmiş olmaktan dolayı çok büyük bahtiyarlık duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Palet Türk Müziği Okulu mezunlarını kendi çocukları gibi gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Gördükçe onlardan çok mutlu oluyorum. Onların büyüyüp yeni şeyler, güzel şeyler yapmaya devam ettiklerini bilmekten çok büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Program, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, Türkiye, Kültür, Güncel, Çocuk, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Müziği Çocuk Şarkıları Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye yükseldi İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump’ın Grönland endişelerini bir dereceye kadar paylaşıyoruz, Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump'ın Grönland endişelerini bir dereceye kadar paylaşıyoruz, Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:44
Görenler tanıyamadı Fred’in yeni imajı gündem oldu
Görenler tanıyamadı! Fred'in yeni imajı gündem oldu
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:59
Rezan Epözdemir’den aylar sonra ilk görüntü
Rezan Epözdemir'den aylar sonra ilk görüntü
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
19:47
PFDK kararları açıklandı Fenerbahçeli futbolcuya ceza
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 22:25:30. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Müziği Çocuk Şarkıları Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.