Türk Ocaklarından İstanbul Şubesi yönetiminin görevden alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Türk Ocaklarından İstanbul Şubesi yönetiminin görevden alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması

28.06.2022 17:19
Türk Ocaklarından İstanbul Şubesi yönetiminin görevden alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Türk Ocakları Genel Merkezinden İstanbul Şubesi yönetiminin görevden alınmasına ilişkin, "Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır, dışında kalmaya da devam edecektir.

Türk Ocakları Genel Merkezinden İstanbul Şubesi yönetiminin görevden alınmasına ilişkin, "Türk Ocakları parti siyasetinin dışındadır, dışında kalmaya da devam edecektir. Buna aykırı hareket eden yöneticilerimiz Türk Ocaklarındaki yönetim görevlerinden ayrılacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Türk Ocakları Genel Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul Şubesinin Genel Merkeze danışmadan ve onayını almadan düzenlediği sempozyuma ilişkin basın açıklamasında bulunulması gereği duyulduğu belirtildi.

Genel Başkan Mehmet Öz'ün İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram ile yaptığı telefon görüşmesiyle Şube Yönetim Kurulunun görevden alındığını tebliğ ettikten sonra bu durumun sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurulduğu bildirilen açıklamada, alınan karara rağmen medyada, Mecliste ve kamuoyunda farklı açıklamalar yapıldığı ifade edildi.

Türk Ocaklarının bugünkü Türkiye'de demokratik bir yapıda olduğu, istişareye önem ve öncelik verdiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Genel Merkezin İstanbul Şubesi hakkındaki kararı, Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin saatler süren müzakeresi sonucunda alınmıştır. Türk Ocakları, parti siyasetinin dışındadır ancak 'Türk' kelimesinden tüyleri diken diken olanlarla yol yürümemiştir, yürümeyecektir. Türk Ocakları Genel Merkezi ve şubelerinin, bulundukları yerlerin AK Parti'li, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili belediyelerden destek talep etmeleri ve bu toplantılara siyasilerin katılımı gayet tabiidir. Ancak bu hususta, bölücüler hariç bütün partilerin davet edilmesi ilkesine uygun hareket edilmesine ve faaliyetin bir partinin propagandasına zemin yapılmamasına özen gösterilmesi şarttır. Davetlere icabet etmeyenlerin eleştiri hakları da yoktur. Bizi yöneten siyasilere hatırlatırız ki biz, parti siyasetinin tarafı veya hiçbir partinin arka bahçesi değiliz. Bizim tek kaygımız Türk milletinin birliği ve Türk devletinin bekasıdır. Türk Ocakları, parti siyasetinin dışındadır, dışında kalmaya da devam edecektir. Buna aykırı hareket eden yöneticilerimiz, Türk Ocaklarındaki yönetim görevlerinden ayrılacaklardır. Partilerimizin de kutuplaşma siyasetinden ve ötekileştirici dilden uzaklaşmalarının Türkiye'nin bekası açısından vazgeçmez ön şart olduğunun farkına varmaları en büyük temennimizdir. Kimse unutmasın ki merhum Dündar Taşer'in dediği gibi 'Türk Ocağı fazla kurcalamaya gelmez, oradan bozkurt çıkar, bozkurt.'"

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Kaynak: AA

Cezmi Bayram, Mehmet Öz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Ocaklarından İstanbul Şubesi yönetiminin görevden alınmasına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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