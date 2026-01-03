Türk Opera Sanatçısı Mesut İktu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Türk Opera Sanatçısı Mesut İktu Hayatını Kaybetti

Türk Opera Sanatçısı Mesut İktu Hayatını Kaybetti
03.01.2026 18:19
Prof. Dr. Mesut İktu, 79 yaşında hayatını kaybetti. Taksim'de veda töreni düzenlenecek.

Türk operasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Mesut İktu, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Opera sanatçısı ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin geçmiş dönem Müdür ve Sanat Yönetmeni olan bariton, akademisyen Prof. Mesut İktu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 79 yaşındaki sanatçının vefatı, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyuruldu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin paylaşımında "İstanbul Devlet Opera ve Balesi olarak acımız çok büyük. Türk operasının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilen değerli sanatçımız ve önceki dönem Müdür ve Sanat Yönetmenlerimizden Mesut İktu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

AKM'DE TÖREN DÜZENLENECEK

Mesut İktu için yarın saat 10.30'da Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlenecek. İktu'nun naaşı daha sonra Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

PROF. MESUT İKTU KİMDİR

Türkiye'de güçlü bir opera geleneğinin oluşmasına ve ülkemizin klasik müzik alanında dünyadaki bilinirliğine önemli katkılar sağlamış olan İktu, sanatçı ve eğitmen kimliği ile sanat dünyasına büyük katkılar sundu. Sesi, tekniği ve geniş ses yelpazesiyle bilinen Mesut iktu, ülke içinde ve dışında birçok opera temsili ile sahneye çıkarken, senfoni orkestraları ile solist olarak yine hem yurt içi hem de yurt dışında sayısız konser verdi. Solist sanatçılığı ile birlikte iki ayrı dönem (1987-1991) (2001-2004) İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği görevini üstlendi.

Kuruluşundan beri Öğretim Üyeliği yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü'nü üstlenen Bariton, Prof Mesut İktu; Şan, Türkçe Metinli Müzikli Diksiyon, Lied Yorumu, Opera Metinleri, Fonetik Sanatlarda Özgünleşme ve Müzik Analizi dersleri vererek, birçok gencin hayatına dokundu.

Kaynak: DHA

