Türk oyunu ABD listelerini fethetti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk oyunu ABD listelerini fethetti - Son Dakika Ekonomi

Türk oyunu ABD listelerini fethetti

14 dakika önce

Türk oyun geliştiricilerin elinden çıkan oyunların yakaladığı başarılara bir yenisi eklendi.

Türk oyun geliştiricilerin elinden çıkan oyunların yakaladığı başarılara bir yenisi eklendi.

ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) ekiplerinden Quok Games, Rapair Master 3D ile ABD listelerinde birinci sıraya çıktı.

Quok Games kurucusu Burak Güneş Özgüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta 3 kişi olan ekibi, Kasım 2018'de ATOM'un bir araya getirmesiyle oluşturduklarını söyledi.

Sonrasında hızlıca bir düzen oluşturup bugüne kadar 30'dan fazla oyun denediklerini ifade eden Özgüney, "Bunların bazılarında potansiyel gördük. Hatta 2'si de yayınlandı ancak hiçbiri şu anki oyunun seviyesine çıkamadı. Bunlar yaşanırken bu yılın başında ekibi 4 kişiye çıkardık." dedi.

Rapair Master 3D'nin ortaya çıkma öyküsünü anlatan Özgüney, son zamanlarda başarı yakalamış oyunlara bakıldığında, farklı mekanikleri bir çatı altında buluşturduklarının görüldüğünü belirtti. Özgüney, şöyle konuştu:

"İlk başta bir bilgi işlem ofisi vardı aklımızda. Hem yazılımsal hem donanımsal sorunları çözecektik ancak sonra yazılım kısmını istediğimiz gibi oyunlaştıramayacağımızı gördük. Buradan da oyunu tamamen donanıma odaklanacak şekilde değiştirdik.

Oyunda oyuncunun karşısına bozuk telefonlar, dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar geliyor. Oyuncu da basit mekaniklerle bu aletleri tamir ediyor. Yeri geliyor kırık cam koruyucuyu değiştiriyor, yeri geliyor pas temizliyor. Sürekli açılan yeni mekanikler sayesinde oyuncunun oyundan çabucak sıkılması engellenmiş oluyor."

Telefon tamiriyle başladı, zirveye çıktı

Özgüney, oyunda başlangıçta sadece telefon tamir edilebildiğini, sonrasında hızlıca yeni cihazlar ve geliştirilebilir bir mağaza eklediklerini söyledi. Özgüney, "Oyun çok hızlı bir şekilde yükseldi ve birinci sıraya oturdu ve 5 gündür orada." dedi.

Oyunu yayımlarken bu başarıyı beklediklerini ifade eden Özgüney, şunları kaydetti:

"Açıkçası bekliyorduk. Yani belki bu oyun olmazdı ama bundan sonra yapacağımız oyunlardan biri olurdu, yakın olduğunu hissediyorduk. Çünkü birkaç kere çok yaklaşmıştık ve o oyunlardan çok şey öğrendik. Hypercasual oyun yaparken oyunların başarısız olması çok normal bir durum. Bu durumlara duygusal yaklaşmayıp o oyundan öğrenebileceğinizi öğrenerek sonrakine başlamanız gerekiyor. Bu işlemi yeteri kadar tekrar ederseniz de başarı kaçınılmaz diye düşünüyoruz."

Hedefte daha büyük oyunlar var

Burak Güneş Özgüney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal temasın azaltılmasına yönelik alınan tedbirlerin oyun sektörünü olumlu etkilediğini ifade etti. Özgüney, "Çünkü insanlar evde daha çok kalmaya başlayınca ister istemez oyunlarda geçirdikleri vakitler de arttı. Oynanma sürelerinin artması da mobil oyunlarda geliri olumlu etkiledi. Böyle bir dönemde birinci sırada bir oyunumuz olması da organik indirme sayımızı artıracaktır." dedi.

Hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özgüney, şunları kaydetti:

"Şu anki planımız bir süre daha hypercasual oyun yapmaya devam edip en azından bu başarıda bir oyun daha çıkarmak. Sonrasında ekibi yavaşça büyütüp biraz daha büyük oyunlar yapmak istiyoruz. Bir de bu süreç boyunca hep yanımızda olan ATOM'un yeni ekiplerine elimizden geldiğince, başta bilgi aktarımı olmak üzere yardım etmeyi planlıyoruz."

Türk oyunu ABD listelerini fethetti

Amerika Birleşik Devletleri, Özgüney, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 12:34 Kaynak: AA


Son Dakika

Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar 7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi 6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı? Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti         
12:25
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti         
12:10
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor         
12:09
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak         
12:07
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı         
11:52
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı         
11:30
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel? Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?         
11:29
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı 'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı         
11:28
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi         
11:25
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti         
11:15
Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı Veresiye borçlarını ödeyen hayırsever, marketin camına pankart astırdı         
11:11
80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi 80 yaşındaki kadını dolandıran şüphelileri, dövme detayı ele verdi         
11:02
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu         
11:02
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!         
11:00
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor 7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor         
11:00
Tuvalette ilişkiye giren de var sahnede tacize uğrayan da! İşte ünlülerin unutulmayan skandalları Tuvalette ilişkiye giren de var sahnede tacize uğrayan da! İşte ünlülerin unutulmayan skandalları         
11:00
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar         
10:57
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya "Trump'ın ölüm saati" adı verildi         
10:52
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu         
10:51
Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 386,5 liradan işlem görüyor         
10:46
Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı Augsburg Teknik Direktörü Herrlich, diş macunu almak için karantinayı ihlal etti ve yeniden karantinaya alındı         
10:42
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı         
10:31
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti         
10:28
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı         
10:16
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz         
10:15
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
10:04
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu         
10:01
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir         
10:00
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı         
09:57
İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı İnternet üzerinden sipariş veren vatandaşlara cep telefonu yerine tuz gönderen 3 kişi tutuklandı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 12:49:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk oyunu ABD listelerini fethetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]