Türk oyunu ABD listelerini fethetti

Türk oyun geliştiricilerin elinden çıkan oyunların yakaladığı başarılara bir yenisi eklendi.

ODTÜ Teknokent Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) ekiplerinden Quok Games, Rapair Master 3D ile ABD listelerinde birinci sıraya çıktı.

Quok Games kurucusu Burak Güneş Özgüney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta 3 kişi olan ekibi, Kasım 2018'de ATOM'un bir araya getirmesiyle oluşturduklarını söyledi.

Sonrasında hızlıca bir düzen oluşturup bugüne kadar 30'dan fazla oyun denediklerini ifade eden Özgüney, "Bunların bazılarında potansiyel gördük. Hatta 2'si de yayınlandı ancak hiçbiri şu anki oyunun seviyesine çıkamadı. Bunlar yaşanırken bu yılın başında ekibi 4 kişiye çıkardık." dedi.

Rapair Master 3D'nin ortaya çıkma öyküsünü anlatan Özgüney, son zamanlarda başarı yakalamış oyunlara bakıldığında, farklı mekanikleri bir çatı altında buluşturduklarının görüldüğünü belirtti. Özgüney, şöyle konuştu:

"İlk başta bir bilgi işlem ofisi vardı aklımızda. Hem yazılımsal hem donanımsal sorunları çözecektik ancak sonra yazılım kısmını istediğimiz gibi oyunlaştıramayacağımızı gördük. Buradan da oyunu tamamen donanıma odaklanacak şekilde değiştirdik.

Oyunda oyuncunun karşısına bozuk telefonlar, dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazlar geliyor. Oyuncu da basit mekaniklerle bu aletleri tamir ediyor. Yeri geliyor kırık cam koruyucuyu değiştiriyor, yeri geliyor pas temizliyor. Sürekli açılan yeni mekanikler sayesinde oyuncunun oyundan çabucak sıkılması engellenmiş oluyor."

Telefon tamiriyle başladı, zirveye çıktı

Özgüney, oyunda başlangıçta sadece telefon tamir edilebildiğini, sonrasında hızlıca yeni cihazlar ve geliştirilebilir bir mağaza eklediklerini söyledi. Özgüney, "Oyun çok hızlı bir şekilde yükseldi ve birinci sıraya oturdu ve 5 gündür orada." dedi.

Oyunu yayımlarken bu başarıyı beklediklerini ifade eden Özgüney, şunları kaydetti:

"Açıkçası bekliyorduk. Yani belki bu oyun olmazdı ama bundan sonra yapacağımız oyunlardan biri olurdu, yakın olduğunu hissediyorduk. Çünkü birkaç kere çok yaklaşmıştık ve o oyunlardan çok şey öğrendik. Hypercasual oyun yaparken oyunların başarısız olması çok normal bir durum. Bu durumlara duygusal yaklaşmayıp o oyundan öğrenebileceğinizi öğrenerek sonrakine başlamanız gerekiyor. Bu işlemi yeteri kadar tekrar ederseniz de başarı kaçınılmaz diye düşünüyoruz."

Hedefte daha büyük oyunlar var

Burak Güneş Özgüney, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sosyal temasın azaltılmasına yönelik alınan tedbirlerin oyun sektörünü olumlu etkilediğini ifade etti. Özgüney, "Çünkü insanlar evde daha çok kalmaya başlayınca ister istemez oyunlarda geçirdikleri vakitler de arttı. Oynanma sürelerinin artması da mobil oyunlarda geliri olumlu etkiledi. Böyle bir dönemde birinci sırada bir oyunumuz olması da organik indirme sayımızı artıracaktır." dedi.

Hedeflerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özgüney, şunları kaydetti:

"Şu anki planımız bir süre daha hypercasual oyun yapmaya devam edip en azından bu başarıda bir oyun daha çıkarmak. Sonrasında ekibi yavaşça büyütüp biraz daha büyük oyunlar yapmak istiyoruz. Bir de bu süreç boyunca hep yanımızda olan ATOM'un yeni ekiplerine elimizden geldiğince, başta bilgi aktarımı olmak üzere yardım etmeyi planlıyoruz."