Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

1 saat önce

Tokat'ın Turhal, Erbaa ve Yeşilyurt ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Tokat'ın Turhal, Erbaa ve Yeşilyurt ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.


Turhal İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Komiser Yardımcısı Emre Elmas, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Teşkilat olarak halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, bireyin anayasal temel hak ve özgürlüklerini huzur ve güven içinde kullanmalarını temin edecek bir ortam oluşturmak için 173 yıldır özveri ile yapılan hizmetleri 174. yılında da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kutlamalar, polisevinde İlçe Emniyet Müdürü Şahin'in tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.


Etkinliklere Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkanı İlker Bekler, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Erbaa

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve saygı duruşundu bulunularak İstiklal Marşı okundu.


Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çelebi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polisleri ziyaret etti.


Yeşilyurt

Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Amiri Amiri Erdem Aslan çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Programa Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ile daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:22 Kaynak: AA
Turhal, Polis, Güncel
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