Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Tokat
'ın Turhal
, Erbaa
ve Yeşilyurt
ilçelerinde Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Turhal İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen törende, Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Komiser Yardımcısı Emre Elmas
, törende yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Teşkilat olarak halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, bireyin anayasal temel hak ve özgürlüklerini huzur ve güven içinde kullanmalarını temin edecek bir ortam oluşturmak için 173 yıldır özveri ile yapılan hizmetleri 174. yılında da yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Kutlamalar, polisevinde İlçe Emniyet Müdürü Şahin'in tebrikleri kabul etmesiyle devam etti.
Etkinliklere Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer
, Belediye Başkanı İlker Bekler
, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ferit Yılmaz, AK Parti
İlçe Başkanı Abdullah Ay
, İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ
ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Erbaa
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve saygı duruşundu bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Bülent Karacan
, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl
, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Çelebi
, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polisleri ziyaret etti.
Yeşilyurt Hükümet
Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Amiri Amiri Erdem Aslan
çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programa Yeşilyurt Kaymakamı Muhammed Sait Baytok, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz
ile daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.