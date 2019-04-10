Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın 174.yıldönümü Isparta'da Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 174.yıldönümü Isparta'da Kutlandı

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenledi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174.yıldönümü Isparta'da Kutlandı, System.String[]
Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası münasebetiyle, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tören düzenledi.

Isparta 15 Temmuz Demokrasi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, Polis Emeklileri Derneği Başkanı Mehmet Gürses, Emniyet Müdür Yardımcıları Cengiz Sağlam, Kamuran Koç, Bülent Akbaş, şube müdürleri, amir, komiser, farklı şubelerden çok sayıda polis memuru ve emekli polisler katıldı.

İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Isparta Garnizon Şehitliği'nde devam eden törende, Kur'an tilaveti sunularak, dualar edildi.

Şehitlikte İl Emniyet Müdürü Erol ve Emniyet Müdür Yardımcıları Sağlam, Koç ve Akbaş ayrıca, şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua ettikten sonra karanfil bıraktılar.

Isparta'daki Polis Haftası etkinlikleri İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen kokteyl programıyla devam etti. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:16 Kaynak: İHA
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