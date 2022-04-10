Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Ulu Cami'de şehitler için okunan mevlit ile başladı. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Burada İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü mesai arkadaşlarının gününü kutladı.

Gün dolayısıyla Kaymakam Abdullah Selim Parlar, müdürlüğü ziyaret ederek polislerin gününü tebrik etti, şehit polis Metin Gülmez ve 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitleri için oluşturulan köşeyi ziyaret etti, bilgi aldı.

Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Kahramankazan Şehitliğini ziyaret ederek şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır da Kur'anı Kerim okudu, dua etti.

Milli Egemenlik İkokulundan bir grup öğrenci İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü'yü makamında ziyaret ederek çiçek verdi polislerin gününü kutladı.