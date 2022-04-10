Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü

10.04.2022 12:50
Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıldönümü Kahramankazan'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Ulu Cami'de şehitler için okunan mevlit ile başladı. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Burada İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü mesai arkadaşlarının gününü kutladı.

Gün dolayısıyla Kaymakam Abdullah Selim Parlar, müdürlüğü ziyaret ederek polislerin gününü tebrik etti, şehit polis Metin Gülmez ve 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitleri için oluşturulan köşeyi ziyaret etti, bilgi aldı.

Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Kahramankazan Şehitliğini ziyaret ederek şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır da Kur'anı Kerim okudu, dua etti.

Milli Egemenlik İkokulundan bir grup öğrenci İlçe Emniyet Müdürü İsmet Yüzügüllü'yü makamında ziyaret ederek çiçek verdi polislerin gününü kutladı.

YORUMLAR
500
Tatvan'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Tatvan'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Belediye Başkanı Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti Belediye Başkanı Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Kahramankazan, Hisarcık, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Kuzenlerin "Müzik çalar" kavgası kanlı bitti!
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
12:46 Fransa'da dengeler alt üst olacak! Macron'un rakibi Le Pen gaza bastı
12:24 İftar sofrasında öğrencilere söyledi! İşte Erdoğan'ın en sevdiği yemek
12:21 Rusya-Ukrayna savaşı gıda emtia fiyatlarını etkiledi! Et fiyatları son 32 yılın en yüksek seviyesinde
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 12:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement