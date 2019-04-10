Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

20 dakika önce

Yüksekova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü, System.String[]
Yüksekova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Kaymakam Ramazan Kendüzler, ülkenin her yerinde olduğu gibi ilçede de emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Emniyet teşkilatının Cumhuriyetten önce kurulduğunu anımsatan Kendüzler, "Emniyet teşkilatı köklü bir kurum, geleneklere sahip güçlü bir kurumumuz. Kurulduğu günden bu yana gerek insan kalitesi bakımından, gerek araç bakımından, gerekse teknolojik bakımdan her zaman kendini geliştirerek dünyanın sayılı teşkilatları arasındaki yerini almıştır." dedi. İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş da emniyet teşkilatının, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini sağlama konusunda hayati görevler üstlendiğini söyledi.

Bu görevi yürütürken demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir grubu olduklarını asla unutmadıklarını belirten Baş, "Bundan sonra da Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görev yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Törene, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Esendere belde belediye başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu, STK temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:05 Kaynak: AA
10 Nisan, Yüksekova, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Kız Çocuğu, 6 Yıl Boyunca Uğradığı Cinsel İstismarı Öğretmenine Anlattı Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 15:25:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]