Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 174. Yıl Dönümü

Yüksekova
ilçesinde, Türk Polis
Teşkilatının kuruluşunun 174. yılı ve 10 Nisan Polis Haftası
dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet
Konağı önündeki törende Atatürk
Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende konuşan Kaymakam Ramazan Kendüzler, ülkenin her yerinde olduğu gibi ilçede de emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.
Emniyet teşkilatının Cumhuriyetten önce kurulduğunu anımsatan Kendüzler, "Emniyet teşkilatı köklü bir kurum, geleneklere sahip güçlü bir kurumumuz. Kurulduğu günden bu yana gerek insan kalitesi bakımından, gerek araç bakımından, gerekse teknolojik bakımdan her zaman kendini geliştirerek dünyanın sayılı teşkilatları arasındaki yerini almıştır." dedi. İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş da emniyet teşkilatının, toplumda huzuru ve düzeni sağlama, can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesini sağlama konusunda hayati görevler üstlendiğini söyledi.
Bu görevi yürütürken demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin bir grubu olduklarını asla unutmadıklarını belirten Baş, "Bundan sonra da Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin önemli bir kurumu olmanın gururu ve bilinci içerisinde görev yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Törene, 3. Piyade
Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti
'den Esendere
belde belediye başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu
, STK
temsilcileri, kurum amirleri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.