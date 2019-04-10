Son Dakika Haberleri: Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü

19 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan tarafından çelenk bırakıldı.

Özmenlikan, konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Programa, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Okan Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:43 Kaynak: AA
Aydın, Germencik, Polis, Güncel
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