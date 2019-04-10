Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl Dönümü
19 dakika önce
Aydın'ın Germencik ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:43 Kaynak: AA
'ın Germencik
ilçesinde Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, Cumhuriyet Meydanı
'ndaki Atatürk
Anıtı'na İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan tarafından çelenk bırakıldı.
Özmenlikan, konuşmasında, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.
Programa, Germencik Kaymakamı Ayhan Işık
, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş
, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Okan Öztürk
ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi
de katıldı.
Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu
Türkücü Aydın Aydın, Çukurca Dağlarında Dağ Keçisiyle Klip Çekti
TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar