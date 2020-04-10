Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü
6 saat önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle, Bursa'nın İznik ilçesinde program düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle, Bursa'nın İznik ilçesinde program düzenlendi.
İznik'teki etkinlikler kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Tekin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında asgari düzeyde katılımın gerçekleştirildiği program, saygı duruşunun ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:04 Kaynak: AA
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