Türk Polis Teşkilatının 175. yılı etkinlikleri - Son Dakika

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Türk Polis Teşkilatının 175. yılı etkinlikleri
6 saat önce
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Yalıhüyük Hükümet konağı önünde program düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle Yalıhüyük Hükümet konağı önünde program düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tören alanında sosyal mesafe korunurken, katılımcılar maske taktı. Emniyet amiri Ömer Sevsarı, tebrikleri kabul etti.
Programa, Sevsarı'nın yanı sıra Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Doğan ve emniyet mensupları katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:18 Kaynak: AA
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