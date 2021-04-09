Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türk Polis Teşkilatının 176'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zeybek, mesajında, huzur ve güvenin sağlanması için güvenlik kuvvetlerinin önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü korumak ve huzurunu sağlamak için emniyet teşkilatının 176 yıldır büyük bir özveriyle görevini yerine getirdiğini ifade eden Zeybek, şöyle devam etti:

"Milletimizin huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlama görevini; zaman mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarla iç içe ve büyük bir özveriyle ifa eden emniyet teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyorum. Güvenlik güçlerimizin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatı, 176 yıldır vatandaşların emniyeti için canla başla çalışarak devletin ve milletin göğsünü kabartmaktadır. Ülke genelinde huzurun sağlanmasında, asayişin temininde, suç ve suçluyla mücadelede gelişmiş ülkelerin emniyet güçlerini dahi kıskandıran başarılara imza atmaktadır. Dün olduğu gibi bugün de büyük fedakarlık, cesaret ve yüksek vazife bilinci içerisinde terörle mücadelede ortaya koyduğu başarıyla hepimizi gururlandıran Türk polisi, 15 Temmuz gecesi gösterdiği kararlılıkla aziz milletin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Kurulduğu günden bugüne halkın huzur ve güvenliği için önemli görev üstlenen ve görevi başında şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitleri rahmet ve şükranla anıyorum. Gazilerimize sağlık içerisinde uzun ömürler diliyorum."