Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dua edildi.

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tarsus Emniyet Müdürlüğünce şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Yönetim nedeniyle adeta esir kampında yaşayan lüks site sakinleri, bu defa da 'basın cezası' yedi