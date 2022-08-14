Türk Sağlık Sen: "Ek Ödeme Yönetmeliği Çalışanların Yaklaşık Olarak Yüzde 90'ını Mutsuz Etmiştir"

Türk Sağlık Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Sağlık Bakanlığı'nın Ek Ödeme Yönetmeliği'ndeki taban maaşların düşük olduğunu belirterek, "Bakanlık yayınlamış olduğu yönetmelikle çalışanların yaklaşık olarak yüzde 90'nı mutsuz etmiştir. Belli bir fayda sağlama yerine sadece taban ücretleri olsun diye belirlenen bu rakamların mutlak suretle revize edilerek yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır" dedi.

Türk Sağlık Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, bugün yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ne eleştirdi. Taban ödemelerin meslek mensuplarına göre 10 bin TL'den 250 TL'ye kadar çok geniş bir aralıkta olduğunu belirten Çeker, şunları ifade etti:

"Özellikle hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknikeri gibi sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan arkadaşlarımızın ve THS, GİH, YHS gibi sınıflarda görevli olarak bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında görev yapan personeller için belirlenen taban ödeme ücretlerinin 800-250 TL arasında olduğu görülmektedir.

"YENİ BİR DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR"

Sağlık Bakanlığı personelinin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan personeller için belirlenen taban ödemelerin hem hakkaniyet açısından sorunlu hem de günün şartları açısından oldukça düşük bir rakam olarak belirlendiği gözükmektedir. Belli bir fayda sağlama yerine sadece taban ücretleri olsun diye belirlenen bu rakamların mutlak suretle revize edilerek yeni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.

"HER PERSONELE EK ÖDEME VERİLMELİ"

Bunun yanı sıra çalışanların döner sermaye sisteminde sadece sabit ek ödemeye mahkum edildikleri ve performans ödemelerinin trajikomik bir hal aldığı gibi şimdide sadece taban ek ödemeye mahkum edilmeleri gibi bir sistem oluşturulmamalı, teşvik ek ödemelerinin her personele makul bir gelir sağlayacak düzeyde verilmesi adına da finansal çalışmalar yapılmalı, bu durum kurumların ve bakanlığın önceliği olmalıdır.

"EŞ ZAMANLI YAYINLANMALI"

Söz konusu ek ödeme yönetmeliği dışında kalan bakanlık merkez teşkilatı, Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda hekim ve eczacında dışındaki personel ve diğer çalışanlar içinde yapılacak düzenlemeler ile ilgili de bir an önce bilgi verilmelidir. Sağlık Bakanlığı diğer kurumlarında ek ödeme yönetmeliğini eş zamanlı yayınlamalı.

"YÜZDE 90 MUTSUZ"

Bakanlık her zaman olduğu gibi 'ben yaptım oldu' mantığı ile sorunlara yaklaşmaktadır. Bakanlık yayınlamış olduğu yönetmenlikle çalışanların yaklaşık olarak yüzde 90'nı mutsuz, yüzde 10'nu mutlu etmiştir. Söz konusu yönetmelikle ilgili kapsamlı bir çalışma Türk Sağlık Sen Genel Merkez mevzuat birimi tarafından yürütülmekte olup çalışan aleyhine olan düzenlemeler ile ilgili de gerek resmi başvuru ve görüşmelerle diyalog süreci, gerekse hukuki süreçler titizlikle yürütülecektir" dedi.