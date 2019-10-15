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Türk Sanatçılar Leonardo da Vinci'nin İzinde

55 dakika önce

Rönesans döneminin dahisi Leonardo da Vinci ölümünün 500'üncü yıl dönümünde tüm dünyada anılıyor.

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Rönesans döneminin dahisi Leonardo da Vinci ölümünün 500'üncü yıl dönümünde tüm dünyada anılıyor. Türkiye'den de 20 kadar sanatçı, bilim adamı, müzisyen ve yazar, da Vinci'nin hayata gözlerini yumduğu Fransa'nın Amboise kentine gitti. VOA Türkçe'den Arzu Çakır geziyi sanatçılarla birlikte takip etti

Türk Sanatçılar Leonardo da Vinci'nin İzinde

Fransa, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:08 
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