Son Dakika Haberleri: Türk savunma şirketi global alanda yükselişte
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Türk savunma şirketi global alanda yükselişte

27 dakika önce

STM, Dünyanın en prestijli savunma şirketleri listesi kabul edilen Defense News Top 100 listesinde 85. sıraya yükseldi.

Türk savunma şirketi global alanda yükselişte, System.String[]
STM, Dünyanın en prestijli savunma şirketleri listesi kabul edilen Defense News Top 100 listesinde 85. sıraya yükseldi.

Mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanında gerçekleştirdiği hizmetlerle savunma sektöründe rol üstlenen STM, dünyanın en prestijli savunma şirketleri listesi kabul edilen Defense News Top 100 listesinde 85. sıraya yükseldi.

STM; askeri deniz platformları, otonom sistemler ile siber güvenlik alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlar ve ihracat odaklı büyüme vizyonuyla önümüzdeki yıllarda ilk 50'yi hedefliyor.

"Hedef ilk 50'de yer almak"

STM'nin yerli sanayiye yön veren proje ve ürünlerini başarılı bir şekilde uluslararası pazara taşıdığını vurgulayan STM Genel Müdürü Murat İkinci, "Cumhurbaşkanlığımızın 2023 vizyonu ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz projelerle STM bugün savunma alanında kendini kanıtlamış bir şirket haline geldi. Ülkemize kazandırdığımız katma değer ve birikimin taşıdığı önemin farkında olarak çalışmalarımıza devam ederken, üretim ve kabiliyetlerimizi yurt dışına ihraç etmek için de ciddi bir çaba gösteriyoruz. Yatırımlarımızı ihracat odaklı büyüme hedeflerimiz doğrultusunda şekillendirdiğimiz bu dönemde, Defense News Top 100 listesinde gösterdiğimiz yükseliş, doğru adımlar attığımızı da tescillemiş oldu. Hedeflerimiz daha büyük; önümüzdeki dönemde listede ilk 50 içerisinde yer almayı amaçlıyoruz. Türkiye'yi mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında temsil edip dünya pazarlarına niş, yenilikçi ürünler ve sistemler sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
Murat İkinci, Türkiye, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
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