Türk Tarım Sektöründe İhracat Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk Tarım Sektöründe İhracat Rekoru

19.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, 2025'te 36,4 milyar dolar ile tarım ihracatında tüm zamanların en yüksek rakamını elde etti.

Türk tarım sektörü, 2025 yılında 36,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'de 2025'te don ve kuraklığın neden olduğu risklere rağmen tarım alanında atılan adımlar, tarım ve su yönetiminde karşı karşıya kalınan risklere karşı uygulanan destekler ve yürütülen yeni projelerin olumlu sonuçları ihracata da yansıdı.

Ekonomi yönetimi uyguladığı programlarla girişimcilerin yanında olmaya devam ederken çiftçilik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinden teknik konulara, işleme ve pazarlama tesislerinden tarımsal işletmelere kadar üreticiler geçen yıl da desteklendi.

Üreticiyi merkeze alan destek politikalarının kararlılıkla sürdürülmesi ve küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın sektöre desteğin devam etmesi ihracatta rekorlara imza atılmasını sağladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk tarım sektörünün ihracatı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 36,4 milyar doları aşarken bu alanda tüm zamanların en yüksek rakamına imza atıldı. Sektörün toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 15,3 oldu.

Tarım bünyesindeki 3 sektör rekor kırdı

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 3 tanesi 2025'te ihracat rekoru kırdı.

Yaş meyve ve sebze sektörü 3,7 milyar dolar, süs bitkileri ve mamulleri 159, 9 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri ise yaklaşık 8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını yaptı. Söz konusu sektörlerdeki ihracat artışı sırasıyla yüzde 8,9, yüzde 13,7, yüzde 1,2 oldu.

Mobilya sektörünün Irak'a ihracatı 1,2 milyar dolara ulaştı

Tarım bünyesinde rekor kıran sektörlerin en yüksek yüksek satış yaptığı ülkelere bakıldığında yaş meyve ve sebze sektöründe 865,1 milyon dolarla Rusya, süs bitkileri ve mamüllerinde 40 milyon dolarla Hollanda, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde 1,2 milyar dolarla Irak başı çekti.

TİM verilerine göre, 2024 ve 2025 döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

1 OCAK - 31 ARALıK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM36.187.65536.407.1810,615,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER24.433.32824.373.985-0,210,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 11.895.19612.367.1194,05,2
Yaş Meyve ve Sebze 3.400.8353.704.4148,91,6
Meyve Sebze Mamulleri 2.724.4842.586.724-5,11,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 1.847.8771.742.530-5,70,7
Fındık ve Mamulleri 2.632.6542.256.307-14,31,0
Zeytin ve Zeytinyağı 813.047496.026-39,00,2
Tütün 978.5681.060.9398,40,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri140.667159.92613,70,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER3.862.8824.046.1144,71,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller3.862.8824.046.1144,71,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ7.891.4457.987.0821,23,4
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri7.891.4457.987.0821,23,4

Kaynak: AA

Çiftçilik, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Tarım Sektöründe İhracat Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:05
İstanbul’da Kar Sebebiyle Metro Aksamaları
İstanbul'da Kar Sebebiyle Metro Aksamaları
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
11:26
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:13:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Türk Tarım Sektöründe İhracat Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.