Türk Telekom adım adım üst tura - Son Dakika

Türk Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evinde Lietkabelis'i 92-83 devirerek bir üst tura çıkma yolunda kritik bir galibiyete imza attı.

Türk Telekom, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırladı. Ev sahibi ekip maça, R.J. Hunter, T.J. Campbell, Metin Türen, Moustapha Fall ve Nick Johnson beşiyle çıktı.

Metin Türen'in üçlüğüyle ilk sayısını kaydeden Türk Telekom, ilk periyotta daha çok dış atışlardan sayı buldu. T.J Campbell'in iki üçlüğü ile 5 dakikada skor 11-11 eşitliğe geldi. Lietkabelis'in hızlı hücumlarını savunmada iyi karşılayan temsilcimiz ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında hücumdan eli boş dönen mavi-beyazlı ekip, 13. dakikaya 28-23 geride girdi. Başantrenör Burak Gören'in molasının ardından art arda sayı üreten Ankara ekibi, 16. dakikada 28-28 eşitliği sağladı. Periyodun sonlarına doğru vites yükselten Türk Telekom 7-0'lık seri yakalayarak skoru 41-34'e getirdi. Temsilcimiz soyunma odasına 44-38'lik üstünlükle gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan temsilcimiz 23. dakikada skoru 51-43'e getirdi. Dış atışlarla sayı bulan Litvanya temsilcisi eşitliği yakaladı. Molanın ardından hızlı reaksiyon gösteren Türk Telekom son çeyreğe 92-83 önde girdi.

Final çeyreğinde hızlı hücumlarla sonuca giden Türk Telekom farkı 14 sayıya kadar çıkardı. Konuk ekibin farkı eritme çabaları yeterli olmadı ve temsilcimiz müsabakadan 92-83 galip ayrıldı. Bu sonuçla Türk Telekom 10. haftadaki 7. galibiyetini alarak, adını bir üst tura yazdırmak adına önemli bir avantaj elde etti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Türk Telekom'da Kylie Wiltjer 27 sayı, 4 ribound, 2 asistle maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Erez Gurion (İsrail), Zdravko Rutesic (Karadağ)

Türk Telekom: Johnson 6, Hunter 18, Metin Türen 9, Fall 11, Campbell 6, Wiltjer 27, Muhammed Baygül 15, Şafak Edge, Egemen Güven, Enes Taşkıran

Lietkabelis: Sakic 13, Lipkevicius 15, Sajus 7, Dimsa 7, Paulius Valinskas 17, Normantas 8, Maldunas 2, Kuksiks 12, Olujobi 2, Marius Valinskas

1. Periyot: 21-19 (Türk Telekom lehine)

Devre: 44-38 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 64-60 (Türk Telekom lehine)

(İHA)