Türk Telekom'un ilk çeyrek büyüme rakamları belli oldu - Son Dakika

Türk Telekom'un ilk çeyrek büyüme rakamları belli oldu

06.05.2021 09:51
Türk Telekom'un ilk çeyrek büyüme rakamları belli oldu, System.String[]

Türk Telekom, 2021'in ilk üç ayında yüzde 20,4 büyüme ile 7,6 milyar lira gelir elde ettiğini açıkladı.

Türk Telekom, 2021'in ilk üç ayında yüzde 20,4 büyüme ile 7,6 milyar lira gelir elde ettiğini açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artarak 1,36 milyar lira net kar seviyesine ulaştı. Son 12 ayda net 2,2 milyon abone kazanan Türk Telekom'un toplam abone sayısı da 50,6 milyonu buldu.

Türk Telekom, 2021'in ilk çeyreğindeki büyüme rakamlarını ve son 12 aydaki abone sayısını açıkladı. Buna göre, ilk çeyrekte yüzde 20,4 büyüme ile 7,6 milyar lira konsolide gelir elde etti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artışla 3,8 milyar liraya ulaşırken FAVÖK marjı yüzde 50,1 oldu.

Çeyrek boyunca yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom'un net karı yıllık yüzde 105'lik artışla 1,36 milyar lira olarak gerçekleşti. Şirketin, yatırım harcamaları da 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 40 artışla 1,3 milyar liraya yükseldi.

ÖNAL: SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜÇLÜ BÜYÜMEYE ODAKLANDIK

Büyüme rakamlarını değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ülkemiz, bir çeyreği daha pandemi kısıtlamalarıyla geçirdi. Umuyoruz ki zor zamanların sonuna hızla yaklaşıyoruz. Bu dönem boyunca işimizin zirvesinde kalmaya ve sürdürülebilir güçlü büyüme için iddialı hedeflerimiz üzerinde çalışmaya odaklandık. Finansal mükemmellik ve risk yönetimi, dijitalleşme, verimlilik ve üstün müşteri deneyimine öncelik vererek 2020 yılının zorluklarını büyük fırsatlara dönüştürmeyi başardık. 2021'de daha da iyi bir performans elde etmek için gücümüze güç kattık. Bu çeyrekte, sabit ve mobil iş kollarımıza ek olarak kurumsal datadaki gelir büyümesinde de beklentilerimizin üzerinde performans gösterdik. Şu ana kadar kaydettiğimiz ilerleme ve önümüzdeki aydınlık görünüm; hizmetlerimizin bir parçası olarak kabul ettiğimiz, müşterilerimize, toplumumuza ve paydaşlarımıza kendini 'değerli hissettirme' iştiyakımızın bir eseridir" dedi.

"2021 ÖNGÖRÜLERİMİZİ YÜKSELTTİK"

2021 yılına tahminlerinden daha güçlü başladıklarını aktaran Önal şöyle konuştu:

"Bu nedenle, 2021 öngörümüzü yukarı yönlü yenilemek için sağlam bir zemin oluştu. Mevcut koşullarda, yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15,4 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar lira yatırım harcaması öngörüyoruz. Yatırımlarımızla, sabit ve mobil şebekelerimizin genişletilmesi ve iyileştirilmesine, kapasite artırmaya, dijital gündeme, veri merkezlerine ve 5G'ye geçişe odaklanacağız."

"TÜRKİYE'NİN İNTERNET HIZINI ARTIRIYORUZ"

Hedeflerinin, en iyi müşteri deneyimine ulaşmak olduğunu söyleyen Önal, "Abonelerimizi daha yüksek internet hızlarıyla buluşturmak için ocak ayında yeni giriş seviyesi paketlerimizi 12Mbps'den 16Mbps'ye çıkardık. Devam eden fiber dönüşüm projelerimiz kapsamında, birinci çeyrekte 600 binden fazla abonemizi ADSL'den fibere geçirdik. Fiber ağımızın uzunluğunu 336 bin kilometreye, hane halkı kapsamasını ise 27,1 milyona yükselttik. Türkiye'nin internet hızını artırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE DİJİTAL AYAK İZİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ"

2021'in ilk çeyreğinin önemli gelişmelerini de özetleyen Önal şu açıklamalarda bulundu:

"Mobil iş kolumuzda şebeke kalitesini ve müşteri deneyimini iyileştirme odağımız neticesinde bağımsız araştırma şirketi Opensignal'in '2021 Global Mobil Ağ Deneyim Ödülleri'nde 'Yükselen Yıldızlar' ve 'Yüksek Performanslılar' arasında yer aldık. Nokia ile gerçekleştirdiğimiz 5G hız denemesinde 4.5Gbps üzeri hızlara ulaşarak yeni bir dünya rekoru kırdık. İstanbul Ticaret Odası ile yaptığımız iş birliği ile İstanbul'daki 430 bin KOBİ'nin dijital dönüşümü için önemli bir sorumluluk üstlendik. Yenilikçi dijital servislerimize rağbet artarken çevrim içi işlem kanallarımızdan yapılan lira yükleme ve fatura ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 71 arttı."

"2021'DE İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUMUZU YAYIMLAYACAĞIZ"

Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine liderlik ederken, sürdürülebilirliğin evrensel ilkelerini de stratejilerimize ve süreçlerimize entegre ediyoruz. 2020'de taraf olduğumuz BM Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında ilk İlerleme Bildirimi Raporumuzu yayımladık. Sürdürülebilirliğe ve değer yaratmaya yönelik bütünsel yaklaşımımızı paydaşlarımıza sunma fırsatını bulacağımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu 2021 yılında yayımlamayı hedefliyoruz. 19 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz olağan genel kurul toplantısında alınan kararla, 1,9 milyar lira nakit temettünün üç eşit taksitle ödenmesine karar verildi. İlk taksitin ödeme süreci tamamlandı. Böylelikle, hissedarlarımıza değer katma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk" dedi.

TOPLAM ABONE SAYISI 50,6 MİLYONA ULAŞTI

Yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 50,6 milyona ulaşan Türk Telekom'un, son on iki aydaki net abone kazanımı 2,2 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 13,6 milyona yükselirken, sabit genişbant ARPU büyümesi güçlü performansını sürdürerek yıllık yüzde 14,1 artış gösterdi. Fiber abone sayısı ilk çeyrekte, yıllık yüzde 65 yükselişle 7,3 milyonu aştı. Mobil abone sayısı 23,3 milyon olurken, mobil ARPU yıllık yüzde 12,2 büyüdü. LTE abonelerinin aylık ortalama data kullanımı mart ayında 9,5GB olarak gerçekleşirken sabit genişbant abonelerinin data kullanımı ise yıllık bazda yüzde 45 artarak 230GB seviyesinde seyretti.


Türk Telekom'un ilk çeyrek büyüme rakamları belli oldu
Türk Telekom'un ilk çeyrek büyüme rakamları belli oldu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'un ilk çeyrek büyüme rakamları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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