Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama - Son Dakika
Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama

27.01.2026 21:18
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, " Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı" yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

TÜRK TELEKOM'LA İLGİLİ "DEVİR" İDDİASINA YALANLAMA

Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği iddiası ortalığı karıştırdı. İddiaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; 'Türk Telekom'un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Türk Telekom'da söz konusu olan uygulama, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçlerdir. Bu iş modelinde iddiaya konu bir kamu zararı olmadığı gibi abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemler de asılsızdır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 205622 205622:
    dezenformasyon ne demek herşeyi yalanlamak mi ne iş yapar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
