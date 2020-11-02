Türk Telekom Süper Lig'de dolu dizgin - Son Dakika

Türk Telekom Süper Lig'de dolu dizgin

02.11.2020 12:36
Türk Telekom Süper Lig'de dolu dizgin, System.String[]

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Pınar Karşıyaka'yı 20 sayı farkla 81-61 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nde evinde Pınar Karşıyaka'yı 20 sayı farkla 81-61 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Türkiye'yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Türk Telekom, ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, İzmir'de meydana gelen deprem dolayısıyla salona "Geçmiş Olsun İzmir" pankartıyla çıktı.

Türk Telekom, ilk periyoda savunmada dirençli başladı. Sam Dekker ve Kylie Wiltjer'in elinden orta mesafeden bulduğu sayılarla üstünlüğünü kuran başkent ekibi, 15-2'lik bir seri yakaladı. Maça isabet oranı yüksek başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 23-9 önde tamamladı. Türk Telekom ikinci çeyrekte farkı açarak önemli bir avantaj elde ederken, savunmada da rakibini boyalı bölgeye yaklaştırmadı. Ev sahibi ekip, 15. dakikada farkı 20 sayıya çıkararak 33-13'lük üstünlüğe ulaştı. Ev sahibi ekip soyunma odasına tam 22 sayı farkla 43-21 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte konuk ekibin hücumda ve savunmada yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Türk Telekom, rahat oyununu sürdürdü. 23. dakikada Kylie Wiltjer'in turnikesiyle skoru 52-24'e getiren başkent ekibi, son bölüme 70-41 önde girdi. Son periyotta skor avantajının da etkisiyle zorlanmadan sonuca uzanan Türk Telekom, maçı 20 sayı farkla 81-61 kazanarak Basketbol Süper Ligi'ndeki üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Sam Dekker oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Ali Köseoğlu

Türk Telekom: Johnson 9, Dekker 19, Tyler Ennis 11, Wiltjer 16, Eric 13, Can Korkmaz 7, Gani Erdi Gülaslan 2, Samet Geyik 4, Göktuğ Baş, Ercan Bayrak

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 12, Semih Erden, Taylor 18, Henry 9, M'Baye 9, Kennedy 5, Nusret Yıldırım, Mahir Ağva 6, Onuralp Bitim 2, Yunus Emre Sonsırma

1. Periyot: 23-9

Devre: 43-21

3. Periyot: 70-41

(İHA)

Türk Telekom Süper Lig'de dolu dizgin
Türk Telekom Süper Lig'de dolu dizgin

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Başkent, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk Telekom Süper Lig'de dolu dizgin - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'de 18 kentimiz aktif fay hatları üzerinde yer alıyor! Uzman isim tek tek sayıp uyardı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı Patlamada öldüğü sanılan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı: Önce boğdum, sonra yaktım Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi
Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum Abdullah Avcı müjdeyi Serikli hayranı Ceylin Koca'ya verdi: Antalya'ya geliyorum         
13:30
Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı Koronavirüsten hayatını kaybeden eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı         
12:41
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı         
11:57
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş         
11:22
3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum 3 ay önce babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'dan duygulandıran paylaşım: Çok özlüyorum         
10:25
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi Üst geçidi kullanmak istemedi, minibüsün altında kalarak metrelerce sürüklendi         
09:52
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı         
09:02
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 13:46:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Telekom Süper Lig'de dolu dizgin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei