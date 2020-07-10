Türk Telekom'un Siber Güvenlik Kampı'na yoğun ilgi - Son Dakika

Türk Telekom'un Siber Güvenlik Kampı'na yoğun ilgi

Türk Telekom'un, siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik düzenlediği 'Siber Güvenlik Kampı'na gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Türk Telekom'un, siber güvenlik alanında kendini geliştirmek isteyenlere yönelik düzenlediği 'Siber Güvenlik Kampı'na gençlerin ilgisi yoğun oldu. 2 bin 500 gencin başvurduğu Türkiye'nin ilk online siber güvenlik kampı 17-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

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Türk Telekom, insan odaklı ve toplumsal sorumluluk yaklaşımıyla hayata geçirdiği projelerine devam ediyor. Türk Telekom'un, 'Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'ne, siber vatan oluşturma vizyonuna ve Cumhurbaşkanlığı'nın toplumda dijital farkındalık çağrısına katkı sağlamak amacıyla başlattığı online Siber Güvenlik Kampı'na 2 bin 500 genç başvurdu.


Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Ülkeleri ve özel sektörü tehdit eden siber saldırılara yönelik, yetişmiş insan kaynağına destek olmayı hedeflediğimiz projemizin başvuru aşaması tamamlandı. Günümüz siber tehditlerine yönelik kapsamlı bir programın ardından katılımcılara sertifika verilecek." dedi.


Ağ ve yazılımdan nesnelerin internetine kadar 20 farklı konu


Yapılan bilgilendirmede; 13 Temmuz'da düzenlenecek online sınav ve 22-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak bire bir mülakatların ardından belirlenecek katılımcılara Türk Telekom'dan ve sektörden alanında uzman isimler tarafından, 10 gün boyunca toplam 100 saatlik kapsamlı bir eğitim verilecek. 17 Ağustos Pazartesi, 'Bilgi Güvenliğine Giriş' eğitimi ile başlayacak kamp programında; siber güvenlik, sistem, ağ ve yazılım, uygulama ve nesnelerin interneti kategorilerinde 20 farklı konu başlığında eğitim çalışması yapılacak. 28 Ağustos Cuma tarihinde sona erecek kamp programını başarıyla tamamlayan katılımcılar eğitim sertifikası almaya hak kazanacak. - İSTANBUL

Türk Telekom, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk Telekom'un Siber Güvenlik Kampı'na yoğun ilgi - Son Dakika Ekonomi
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