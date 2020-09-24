Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi "Uyanış: Büyük Selçuklu" için çekildi - Son Dakika

Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi "Uyanış: Büyük Selçuklu" için çekildi

TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi.

Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi

TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun 28 Eylül'de yayımlanacak ilk bölümü için Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi çekildi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu'nun prodüksiyon detaylarıyla öne çıkıyor.

En uzun savaş sahnesinin çekildiği ve dizide kullanılan atlar için Kazakistan'dan gelen özel ekibin oyunculara eğitim verdiği dizide her ayrıntı büyük titizlikle hazırlanıyor.

Hazırlığı 60 gün, çekimleri 8 gün süren Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinde, 100'ü atlı olmak üzere 400 yardımcı oyuncu yer aldı.

Oyunculara bir ay boyunca Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Nomad Stunts ekibinin aksiyon yönetmeni tarafından aksiyon, at binme ve kılıç eğitimleri verildi.

Birinci bölümdeki savaş sahnesi için 45 dublör ve 120 kişilik yardımcı oyuncu ekibi, çekim yapılacak mekanda 15 gün zorlu bir eğitimden geçti.

Atlar da eğitimden geçti

Dünyada ve Türkiye'de nadir elde edilen "at ustası" unvanına sahip Janbi Ceylan'ın binicilik konusunda oyunculara destekte bulunduğu çalışmalarda, ok atma eğitimleri ise Dünya Menzil Okçuluğu rekortmeni İbrahim Balaban tarafından verildi.

Nomad Stunts ekibinden getirilen at ustaları Anadolu'yu dolaştı ve yaklaşık 150 at arasından eğitime müsait olan 15 atın proje bünyesine katılması sağlandı.

Bir aylık eğitim ile savaş sahneleri için özel olarak hazırlanan atlar, şaha kalkma, yatma ve savaş düzeni gibi eğitimler aldı.

"Uyanış: Büyük Selçuklu"dan dev prodüksiyon

Yaklaşık üç yıllık senaryo çalışmasının ardından 13 aylık hazırlık süreci tamamlanan dizi için açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

Özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray, 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu.

Kostüm atölyelerinde ise döneme ait 3 bin 500 adet aksesuar ve 5 bin parçalık kostüm imal edilen "Uyanış: Büyük Selçuklu", ilk bölümüyle 28 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek.

Selçuklu, Savaş, Trt 1, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesi 'Uyanış: Büyük Selçuklu' için çekildi - Son Dakika

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