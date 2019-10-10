Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Özellikle Türk tur operatörlerinin ülkenin turist kapasitesinde çok önemli katkıları var. Şu anda Türkiye'ye 1 milyon, 1,5 milyon turist getiren Türk tur operatörleri var." dedi.

Bağlıkaya, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda, Dalaman, Fethiye ve Göcek'te faaliyet gösteren seyahat acentalarıyla bir ayara geldi.

Bağlıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Thomas Cook'un piyasadan çekiliyor olmasının bütün tatil destinasyonlarını olduğu gibi Türkiye'yi de negatif etkiyeceğini söyledi.

Türkiye'de bu konuda tedbirler alındığını ifade eden Bağlıkaya, "Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, yalnızca uçak koltuğu hiçbir zaman bir şey ifade etmiyor. Uygun paket yapabilecek bir tur operatörü desteği de şart. Yalnız başına tur operatörünün hiçbir şey yapamayacağı gibi yalnız başına uçak şirketinin de bir şey yapabilmesi mümkün değil." dedi.

Bağlıkaya, sürecin ardından İngiliz pazarında da Türk tur operatörlerinin daha aktif olacağını, yaşanan boşluğu, açığı kapatacağını dile getirdi.

Yerli, yabancı tur operatörlerinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bağlıkaya, "Bir tur operatörü iflas etmiş olabilir ya da iyi yönetilmemiş olabilir. Onlarca tur operatörü Türkiye'ye operasyon yapıyor. Özellikle Türk tur operatörlerinin ülkenin turist kapasitesinde çok önemli katkıları var. Şu anda Türkiye'ye 1 milyon, 1,5 milyon turist getiren Türk tur operatörleri var." diye konuştu.

- "Fuarlar aslında var oluş yerleridir"

Seyehat Acentaları Birliğinin önemli fuarlarda acentaların pazarlama yapabilmesi için ortam oluşturduğunu belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Fuarlar çok önemlidir. Fuarlar aslında var oluş yerleridir. Fuarlarda satış olmasa da tüm ülkelerin olduğu gibi Türkiye'nin de buralarda etkin bir şekilde yer alması lazım. Eğer fuarlar etkisiz olsaydı ana rakiplerimiz olan Yunanistan, İspanya, İtalya gibi ülkeler hiç fuarlara katılmazdı. Her yıl daha etkin, büyük stantlarla katılıyorlar. Fuar satış yeri değildir ama bizim olmazsa olmazımızdır. Muhakkak fuarlarda var olduğumuzu ve bu işte iddialı olduğumuzu, bir turizm ülkesi olduğumuzu bütün ürünlerimizle sunmamız gerekiyor."

"Gastronomi turizminden bahsediyoruz ama nerede ne yenir, kim yapar bunu, hangi lezzetler nerede?" olduğuyla ilgili hiç doküman olmadığına dikkati çeken Bağlıkaya, yaklaşık 50 ilin gastronomi haritasının çıkarıldığını, yakında tüm illerin tamamlanacağını vurguladı.

Toplantıya, Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri ve turizmciler katıldı.