Türk Üniversiteleri Eğitim Bilimleri'nde 44 ile Rekor Kırdı

24.01.2026 15:36
Times Higher Education sıralamalarında, Türk üniversiteleri eğitim bilimlerinde 44 temsilci ile başarı elde etti.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamaları'nda, "Eğitim Bilimleri" alanında temsil edilen Türk üniversitelerinin sayısı 44 oldu.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, THE'nin sıralamalarında Türk üniversitelerinin en başarılı oldukları alan "Eğitim Bilimleri" oldu. Bu alanda temsil edilen ve geçen yıl 35 olan üniversite sayısı 44'e yükseldi.

Bu alanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), dünyada ilk 100 içerisine girerek 93'üncü sırada yer aldı. ODTÜ'yü 201-250 bandında Boğaziçi, 251-300 bandında Hacettepe, 401-500 bandında da Ankara, Gazi, İnönü ve Yıldız Teknik üniversiteleri takip etti.

Türkiye, "Eğitim Bilimleri" alanında "ilk 1000" sıralamasında yer alan toplam üniversite sayısı bakımından ise Avrupa ülkeleri arasında üçüncü, dünyada dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, toplamda 44 üniversite ile Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride bıraktı.

THE 2026 alan bazlı sıralamalar, Türk üniversitelerinin belirli disiplinlerde küresel rekabet gücüne ulaştığının, birçok alanda uluslararası görünürlük ve akademik etki bakımından istikrarlı bir yükseliş sergilediğinin, yükseköğretimde nicelikten niteliğe geçiş sürecinin somut göstergesi oldu.

Üniversiteler, eğitim ve mühendislik alanlarındaki güçlü varlığını sürdürüyor

"Mühendislik" alanında 6 Türk üniversitesinin listeye girmesiyle geçen yıl 26 olan üniversite sayısı 32'ye çıktı.

Geçen yıla göre, "Tıp ve Sağlık" alanında ilk 1000'de yer alan üniversite sayısı 25'ten 26'ya yükselirken, "Sosyal Bilimler" alanında 24'ten 25'e çıktı. Geçen yıla göre "Fen Bilimleri" alanında ilk 1000'de yer alan üniversite sayısı 19'dan 22'ye yükseldi. "Bilgisayar Bilimleri" 17'den 18'e, "Sanat ve Beşeri Bilimler" alanında 11 olan üniversite sayısı 16'ya, "Psikoloji" alanında da 5'ten 7'ye yükseldi. Türk üniversiteleri, özellikle eğitim ve mühendislik alanlarındaki güçlü varlığını sürdürdü.

Dünyadaki bölgesel dağılım incelendiğinde, Çin ile birlikte Asya'daki üniversitelerin listede yükseldiği görüldü.

Asya'daki üniversitelerin sayısının artmasına rağmen Türk üniversitelerinin sıralamalarda yükselişinin, Türk üniversitelerinin "rekabetçi" yapısını ortaya koyması açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı.

"Üniversitelerimizin başarısı bizi çok memnun etti"

Açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

"Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalardaki yükselişi memnuniyet verici." ifadesini kullanan Özvar, Türkiye'deki üniversitelerin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin dünya sıralamalarına da yansımaya başladığını aktardı.

YÖK Başkanı Özvar, "Üniversitemizin sıralamalarda üst sıralara doğru yükselmesi sevindirici bir gelişme. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Türk üniversitelerinin de yer almasını istiyoruz. Üniversitelerimizin bu hedeflere odaklandığı sürece niteliklerini artıracaklarına ve başarıya ulaşacaklarına inancımız tamdır." değerlendirmesini yaptı.

Türk üniversitelerinin sıralamalarda özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanlarındaki yüksek performanslarına dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim kurumlarımızın yıllara dayanan tecrübesi ve insan kaynağı birikimi kuşkusuz ki bu başarının en önemli sebebidir. Bilhassa eğitim bilimleri olmak üzere tüm alanlarda üniversitelerimizin başarısı bizi çok memnun etti. Sıralamaların bize gösterdiği gibi üniversitelerimiz sadece dünyadaki gelişmelerin içinde olmakla kalmıyor, küresel düzeyde eğilimlere öncülük de ediyor. Sonuçlardan memnun olmakla birlikte üniversitelerimizin potansiyelinin daha yüksek olduğunun farkındayız. Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

