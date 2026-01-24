Türk Üniversiteleri Sıralamalarda Yükseliyor

(ANKARA) - Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversiteleri Sıralamalarında Türk üniversitelerinin yükselişi sürüyor. Özellikle eğitim bilimleri alanında ilk 1000'de yer alan Türk üniversitesi sayısı geçen yıla göre 35'ten 44'e yükseldi. THE sıralamalarına göre, eğitim bilimleri alanında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), dünyada ilk 100'de 93. sırada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre; ODTÜ'yü, 201-250 bandında Boğaziçi Üniversitesi, 251-300 bandında Hacettepe Üniversitesi, 401-500 bandında ise Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi izledi.

Türkiye, eğitim bilimleri alanında ilk 1000 sıralamasında yer alan üniversite sayısı bakımından Avrupa'da üçüncü, dünyada ise dördüncü sırada yer aldı. Türkiye, bu alanda Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride bıraktı.

THE 2026 alan bazlı sıralamaları, Türk üniversitelerinin mühendislik alanlarında da küresel ölçekte rekabet gücüne ulaştığını ortaya koydu. Mühendislik alanında listede yer alan Türk üniversitesi sayısı 26'dan 32'ye yükseldi.

Geçen yıla göre tıp ve sağlık alanında ilk 1000'de yer alan üniversite sayısı 25'ten 26'ya, sosyal bilimlerde 24'ten 25'e, fen bilimlerinde 19'dan 22'ye, bilgisayar bilimlerinde 17'den 18'e, sanat ve beşeri bilimlerde 11'den 16'ya, psikoloji alanında ise 5'ten 7'ye çıktı. Türkiye, işletme ve ekonomi alanında ise 20 üniversiteyle sıralamada yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr Erol Özvar, üniversitelerin uluslararası sıralamalardaki yükselişinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Özvar: "Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Türk üniversitelerinin de yer almasını istiyoruz"

Türkiye'deki üniversitelerin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin dünya sıralamalarına da yansımaya başladığını ifade eden Özvar, "Üniversitemizin sıralamalarda üst sıralara doğru yükselmesi sevindirici bir gelişme. Dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında Türk üniversitelerinin de yer almasını istiyoruz. Üniversitelerimizin bu hedeflere odaklandığı sürece, niteliklerini artıracaklarına ve başarıya ulaşacaklarına inancımız tamdır" ifadesini kullandı.

"Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Türk üniversitelerinin sıralamalarda özellikle eğitim bilimleri ve mühendislik alanındaki yüksek performanslarına dikkat çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim kurumlarımızın yıllara dayanan tecrübesi ve insan kaynağı birikimi kuşkusuz ki bu başarının en önemli sebebidir. Bilhassa eğitim bilimleri olmak üzere tüm alanlarda üniversitelerimizin başarısı bizi çok memnun etti. Sıralamaların bize gösterdiği gibi üniversitelerimiz sadece dünyadaki gelişmelerin içinde olmakla kalmıyor, küresel düzeyde eğilimlere öncülük de ediyor. Sonuçlardan memnun olmakla birlikte üniversitelerimizin potansiyelinin daha yüksek olduğunun farkındayız. Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."