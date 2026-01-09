Türk Yapay Zeka Ekosistemi Yükseliyor - Son Dakika
Teknoloji

Türk Yapay Zeka Ekosistemi Yükseliyor

Türk Yapay Zeka Ekosistemi Yükseliyor
09.01.2026 15:40
Yapay Zeka Fabrikası'nın raporuna göre Türkiye, 1.188 girişimle yapay zekada global rekabet gücünü artırıyor.

TÜRKİYE İş Bankası bünyesinde yer alan kurumsal girişim sermaye şirketi ve hızlandırma programı Yapay Zeka Fabrikası, Startups.watch ve Endeavor Türkiye katkılarıyla hazırladığı '2025 Türk Yapay Zeka Ekosistemi ve Global Etki Raporu'nu yayınladı. Rapora göre 1.188 aktif yapay zeka girişimine sahip Türk yapay zeka ekosistemi yükseliş trendinde.

Ekosistemi bir araya getiren, büyümeyi hızlandıran ve yerel yetkinliklerin küresel değer üretimine dönüşmesinde rol oynayan Yapay Zeka Fabrikası, Türkiye'de yapay zekanın geldiği noktayı ve gelecek öngörülerini ortaya koymak üzere Startups.watch ve Endeavor Türkiye katkılarıyla '2025 Türk Yapay Zeka Ekosistemi ve Global Etki Raporu'nu hazırladığını duyurdu.

Rapor, Türk yapay zeka ekosistemini yalnızca ülke sınırları içinde ele almayarak, yurt dışında kurulan, Türk kurucuların liderliğindeki girişimler ve diaspora etkisiyle birlikte küresel bir bütün olarak değerlendiriyor.

Küresel yapay zeka yatırımlarının 2025 itibarıyla işlem sayısında daralma yaşamasına rağmen yatırım hacmi açısından tarihi zirvelere ulaştığı bir dönemde yayımlanan rapor; yükselen değerlemeler, hızlanan unicornlaşma süreçleri ve değişen yatırım dinamikleri ışığında, Türk ekosisteminin bu dönüşümdeki konumunu veriye dayalı biçimde ortaya koyuyor.

2024-2025'TE 180 YAPAY ZEKA GİRİŞİMİ ERKEN AŞAMADA YATIRIM ALDI

Rapora göre, Türk yapay zeka ekosistemi, son bir yıl içinde iki yapay zeka unicorn'u çıkararak özellikle B2B odaklı çözümlerde küresel ölçekte rekabet gücünü kanıtladı. Türkiye'de mobil oyun sektöründen beslenen güçlü ürün geliştirme ve ölçeklendirme yetkinlikleri ile yapay zeka uygulama stüdyoları ise B2C tarafında dikkat çekici bir potansiyele işaret ediyor. Türkiye'de yüzde 70'i 2020 ve sonrasında kurulmuş olan 1.188 aktif yapay zeka girişimi bulunuyor. 2024-2025 döneminde ise 180 yapay zeka girişimi erken aşamada yatırım aldı. Yurt dışında faaliyet gösteren Türk kuruculu girişimlerin sayısı 274 oldu. Türk kurucuların liderliğinde gelişen yapay zeka unicornlarının sayısı ise üçe ulaştı.

Rapor, Türk yapay zeka girişimlerinin güçlü B2B odağı ve Türkiye merkezli girişimler ile diaspora girişimlerinin oluşturduğu çok merkezli yapının ekosistemin küresel rekabet gücünü desteklediğini belirtiyor. Mevcut resim, Türkiye'nin yapay zeka alanında daha büyük ve sürdürülebilir başarı hikayeleri yazılacağının sinyallerini veriyor.

2025 Türk Yapay Zeka Ekosistemi ve Global Etki Raporu; yatırımcılar, kurumlar, girişimciler ve ekosistemin geleceğine ilgi duyan tüm paydaşlar için, hem mevcut tabloyu net biçimde ortaya koyan hem de Türk yapay zeka ekosisteminin global ölçekte ulaştığı gücü görünür kılan stratejik bir referans niteliği taşıyor.

Kaynak: DHA

Teknoloji

