Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi açılıyor - Son Dakika

Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi açılıyor

18 dakika önce

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi, 3 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek tören ile hizmete açılacak.

Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi açılıyor, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Türkan Saylan Çocuk Sosyal Tesisi, 3 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek tören ile hizmete açılacak.


Çocuk Sosyal Tesisini vatandaşların hizmetine sunan Bilecik Belediyesi, çocukların her alanda yetişeceği bir mekanı hizmete açıyor. Vatandaşlar, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bilecik Belediyesi Bilgi Evi'ne giderek, ön kayıt yaptırabilecek. Çocukların hizmetine açılacak olan tesis 3-6 yaş arasında 50 çocuk kapasiteli olacak.


"Tüm çocuklarımız davetli"


Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, yaptığı açıklamada, amaçlarının çalışan kadınlara katkı sunmak ve çocuklarımızı yarınlara en güzel şekilde yetiştirmek olduğunu belirterek, "Bilecik'imiz de sosyal belediyecilik anlamında ilk olan bir projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Çocuklarımız bakım evinde emin ellerde yarınlara hazırlanacak. Çünkü çocuklarımız demek, umutlu yarınlarımız demektir. Bizler bu düşünceyle her zaman tüm çocuklarımız ve kadınlarımızın yanında yer alacağız. Bütün çocuklarımızı şenliğe davet ediyoruz. Açılış programımız yanı sıra yarınlarımızın umut kaynağı çocuklarımız için çocuk şenliği düzenleyeceğiz. Bütün çocuklarımız ve vatandaşlarımızı açılış ile birlikte çocuk şenliğine de davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenecek etkinlikte, palyaço gösterileri, çizgi film karakterleri, maskotlar ve sürprizler ile buluşurken aynı zamanda pamuk şekerleri ikram edileceği ifade edildi. - BİLECİK

Türkan Saylan, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:57 Kaynak: İHA
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