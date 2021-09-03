TÜRKAY ORKESTRASI SİVAS'TA KONSER VERDİ - Son Dakika

SİVAS Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü kutlama etkinleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı Türkay Orkestrası konser verdi.

Sivas Kongresi'nin 102'nci yıl dönümü kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı Türkay Orkestrası konser verdi. Kongre Binası yanında düzenlenen konsere Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve çok sayıda kişi katıldı. Orkestra Şefi Binbaşı Kerimcan Nayman'ın yönettiği konserde Solist Bando Kıdemli Başçavuş İhsan Kamış'ın seslendirdiği şarkı ve türküler beğeni topladı.