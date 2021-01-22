Türkiye eFutbol Milli Takımı'na yeni sponsor - Son Dakika

Türkiye eFutbol Milli Takımı'na yeni sponsor

22.01.2021 12:55
Türkiye eFutbol Milli Takımı'na yeni sponsor, System.String[]

"TURKSPORU"nun en büyük destekçisi Turkcell, A Milli Futbol Takımı'yla yıllardır sürdürdüğü birlikteliğin yanına e-Milli Takımlar ana sponsorluğunu da ekledi.

"TURKSPORU"nun en büyük destekçisi Turkcell, A Milli Futbol Takımı'yla yıllardır sürdürdüğü birlikteliğin yanına e-Milli Takımlar ana sponsorluğunu da ekledi. Turkcell ayrıca eMilli Takım seçmelerine de ismini verdi. Hem FIFA hem de PES oyunları için oluşturulacak milli takımlar, Mart ayında gerçekleştirilecek eEuro 2021 elemeleri ve eNations Cup Elemeleri'nde mücadele edecek

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, e-Futbol Milli Takımı'nın da sponsoru oldu. 2002'den bu yana Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru olan Turkcell, artık eMilli Takımlar'ın da ana sponsorluğunu üstlenecek. FIFA ve UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek Türkiye eMilli Takımlar'ı, Turkcell'in desteği ile başarılı olmak için mücadele edecek.

MURAT ERKAN: EMİLLİ TAKIMLARIMIZIN ANA SPONSORU OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZKuruldukları ilk günden bu yana TURKSPORU'nun gelişmesine büyük emek verdiklerinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir aşamaya geçiyoruz. Hızla gelişen espor arenasında Türkiye'yi en iyi noktaya taşımak için eMilli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Türkiye'ye yeni zaferler getireceğine inandığımız eMilli Takımlarımızı Turkcell'in isim sponsorluğunda belirleyecek olmanın da gururunu yaşıyoruz. Umuyoruz ki bu yıl TURKSPORU yılı olacak. Önce A Milli Futbol Takımımızın, sonra da e-futbol Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası'nda tüm Türkiye'ye sevinç yaşatacaklarına inanıyoruz. Turkcell olarak her alanda TURKSPORU'nun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.TURKCELL E-MİLLİ TAKIMLAR SEÇMELERİ BAŞLADI

Turkcell ayrıca eMilli Takımlar seçmelerine de ismini verdi. Hem FIFA hem de PES oyunları için oluşturulacak milli takımlar, Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri sonunda belli olacak. PES ve FIFA için milli takım seçmelerinde sona yaklaşıldı. Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri, 29 Ocak'taki PES ve 18-19 Şubat'taki FIFA Büyük Finalleri ile noktalanacak. Bu takımlar, Mart ayında gerçekleştirilecek UEFA eEuro 2021 elemeleri ile FIFA eNations Cup elemelerinde mücadele edecek.


Türkiye eFutbol Milli Takımı'na yeni sponsor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Futbol, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye eFutbol Milli Takımı'na yeni sponsor - Son Dakika Ekonomi


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