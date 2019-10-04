Turkcell Gelibolu Maratonu'nda her katılımcı için 10 fidan

Bu yıl 5'inci kez düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu 6 Ekim Pazar günü Çanakkale'de gerçekleştirilecek. Katılımcıların dört parkurda yer alabileceği organizasyonda Turkcell Barış Ormanı daha da genişleyecek. Üç yıldır katılımcılar adına dikilen fidanlarla oluşturulan ormana bu yıl her katılımcı için 10 fidan dikilecek



Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu için son iki gün. 6 Ekim Pazar günü Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşecek ve bugüne kadar 20 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte bu yıl da maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak.



Her katılımcı için 10 fidanın dikileceği bu yılki organizasyonun teması ise 'Adımlar Fidana' olarak belirlendi. Üç yıl önce düzenlenen maratonda, katılımcılar için dikilen fidanlarla oluşturulmaya başlanan Turkcell Barış Ormanı da büyümeye hızlanarak devam edecek.



Halk koşusu 10.15'te başlayacak



Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndan start alacak. Maraton ve Yarı Maraton için 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı maratona katılacak sporcular, maratondaki parkurda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu da aynı noktadan 10.00'da başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise saat 10.15'te aynı noktadan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.



Maraton Fuarı 4-5 Ekim'de



Turkcell Gelibolu Maratonu'nun klasikleşen Maraton Fuarı 4-5 Ekim'de 17 Burda AVM'de gerçekleştirilecek ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL