"Daha İyi Bir Dünya" podcast serisi fizy ve Dergilik'te dinleyicilerle buluştu - Son Dakika
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"Daha İyi Bir Dünya" podcast serisi fizy ve Dergilik'te dinleyicilerle buluştu

20.04.2022 13:05
"Daha İyi Bir Dünya" podcast serisi fizy ve Dergilik'te dinleyicilerle buluştu

Turkcell'in "Daha İyi Bir Dünya" podcast projesi kapsamında, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla alanında lider isimler deneyimlerini paylaştı.

Turkcell'in "Daha İyi Bir Dünya" podcast projesi kapsamında, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla alanında lider isimler deneyimlerini paylaştı.

Turkcell açıklamasına göre, daha iyi bir dünya hedefiyle çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkilerini pozitif yönde artırmak için çalışmalarını sürdüren şirket, Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yeni bir proje hayata geçirdi.

Sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, Türkiye'de ve dünyada faaliyetleri anlatmak için hayata geçirilen 10 bölümlük "Daha İyi Bir Dünya" projesi kapsamında, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla alanında lider 10 isim tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

Podcast serisi kapsamında Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Genel Müdür Murat Erkan ve Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü İsmail Özbayraktar da Turkcell'in Sürdürülebilirlik konusunda toplumsal, çevresel ve yönetişimsel etkilerine ve faaliyetlerine değindi.

Açıklamaya göre, sürdürülebilirlik alanında Türkiye'nin önde gelen liderleri de "Daha İyi Bir Dünya" podcast projesinde yer aldı.

Her bölümde bir konuğun yer aldığı seride TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Filiz Karaosmanoğlu, International Labor Organization Türkiye Direktörü Numan Özcan, UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Faik Uyanık, GETEM Direktörü Engin Yılmaz, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil ve Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Kerem Alkin görüşlerini ve deneyimlerini dinleyicilerle paylaştı.

Turkcell'in dijital müzik platformu fizy ve dijital yayıncılık platformu Dergilik'te yayınlanan podcast serisinin moderatörlüğünü ise sürdürülebilirlik alanında gazeteci Didem Eryar Ünlü ve haber spikeri Murat Güloğlu üstlendi.

Daha İyi Bir Dünya podcast serisi fizy ve Dergilik'te dinleyicilerle buluştu
Daha İyi Bir Dünya podcast serisi fizy ve Dergilik'te dinleyicilerle buluştu

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Daha İyi Bir Dünya' podcast serisi fizy ve Dergilik'te dinleyicilerle buluştu - Son Dakika


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