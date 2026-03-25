Turkcell Superonline’dan Türkiye’de bir ilk! 10 Gigabit’e varan hızlarla evlere UltraFiber

Çoklu cihaz bağlantısından yüksek çözünürlüklü içeriklere ve canlı yayınlara kadar birçok kullanımda güçlü bağlantı sunuyor.

Türkiye’yi fiber internetle tanıştıran Turkcell’in güçlü ve yenilikçi fiber markası Turkcell Superonline, ev internetinde ultra hızlar dönemini başlattı. Geçtiğimiz yıl Wi-Fi 7 modem teknolojisini Türkiye’de ilk kez kullanıcılarla buluşturan Turkcell Superonline, şimdi de UltraFiber 2, 5 ve 10 Gbps hız paketleriyle en yüksek internet hızlarını evlere getiriyor.

“Türkiye’de ilk kez, saniyede 10 Gigabit’e varan hızları ev kullanıcılarına sunuyoruz”

Türkiye’nin teknoloji lideri olarak farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı paketler geliştirdiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, UltraFiber’in özellikle ev internetinde en yüksek hızları arayan kullanıcılar için tasarlandığını vurguladı. Koç, “Turkcell Superonline UltraFiber paketlerimizle ev internetinde yine bir ilke imza attık. Daha önce ev internetinde en üst hız olan 1000 Mbps deneyimini bir üst seviyeye taşıyoruz. Türkiye’de ilk kez, saniyede 10 Gigabit’e (10 Gbps) varan hızları evlerle buluşturarak çok daha güçlü ve verimli bir bağlantı deneyimi sunuyoruz” dedi.

Son teknoloji Wi-Fi 7 modemle her ihtiyaca uygun ultra hızlar

Turkcell Superonline UltraFiber paketleri 2 Gbps, 5 Gbps ve 10 Gbps hız seçenekleriyle farklı kullanım ihtiyaçlarını karşılıyor. Paketler ayrıca VR ve AR uygulamaları, 8K videolar ve düşük gecikme isteyen oyunlarda da yüksek bant genişliğiyle öne çıkıyor. Wi-Fi 7 Mesh teknolojisiyle desteklenen UltraFiber; bulut tabanlı iş akışlarında, canlı yayınlarda ve aynı anda çok sayıda cihazın internete bağlandığı ev ortamlarında güçlü bir bağlantı altyapısı sunuyor.

Son teknoloji Wi-Fi 7 Premium modemin, saniyede 1 Gigabit (1 Gbps) veri yükleme kapasitesi sayesinde büyük boyutlu dosyalar çok daha kısa sürede aktarılabiliyor. Modem, çoklu bağlantı çalışması (MLO) desteği sayesinde veriyi aynı anda birden fazla bağlantı üzerinden yönlendirerek daha yüksek hız ve verimlilik sağlıyor.

UltraFiber paketleriyle ilgili detaylara superonline.net adresinden ve 0532 532 00 00 numaralı çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.